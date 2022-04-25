TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Gastronomi kenti lezzetlerinin vazgeçilmezi: Antep Kübban ekmeği - Son Dakika
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TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Gastronomi kenti lezzetlerinin vazgeçilmezi: Antep Kübban ekmeği

25.04.2022 11:03
TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Gastronomi kenti lezzetlerinin vazgeçilmezi: Antep Kübban ekmeği

UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda gastronomi alanında yer alan Gaziantep'te taş fırınlarda asırlardır aynı yöntemle üretilen Antep Kübban ekmeği, mutfak kültüründe önemli bir yer tutuyor.

UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda gastronomi alanında yer alan Gaziantep'te taş fırınlarda asırlardır aynı yöntemle üretilen Antep Kübban ekmeği, mutfak kültüründe önemli bir yer tutuyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescillenen Antep Kübban ekmeği, ekmeklik buğday unu veya tam buğday unu ile su, tuz ve ekmek mayası kullanılarak üretiliyor.

Birbirinden lezzetli mutfak değerleriyle öne çıkan Gaziantep'in özellikle kebaplarıyla tüketilen bu ekmek, kızarmış kahverengi üst yüzeyi ve içerisindeki hamurun bembeyaz görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Fırın ustası Mehmet Hanifi Aktaş, AA muhabirine, tırnaklı ve açık ekmeğin yanı sıra Kübban ekmeği de ürettiklerini, özellikle hafta sonu piknik yapmak ve mangal yakmak isteyenlerin bu ekmeğe rağbet gösterdiğini söyledi.

Kübban ekmeğini hazırlarken diğer ekmek türlerine göre hamuru biraz daha fazla dinlendirdiklerini anlatan Aktaş, "Bu ekmeği biraz fazla yoğuruyoruz. Hiçbir zaman kurumaz. Özellikle kebapta tercih ediyoruz. İnce ve ikiye ayrılabildiği için vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. " dedi.

Fırın ustası Faruk Kılıçoğlu ise Antep Kübban ekmeğinin tescillenmesinin kendileri adına çok iyi olduğunu dile getirdi.

Kübban ekmeğinin diğer ekmek türlerinden daha kaliteli olduğunu dile getiren Kılıçoğlu, "Ekmek uzun süre kalsa bile yiyebiliyorsun. Genellikle Gaziantepliler Kübban ekmeğini tercih ediyor. Dürüm yerken bu ekmek daha yumuşak olduğu için lezzetli oluyor." ifadelerini kullandı.

Tüketici ve kebapçının yorumu

Kebapçı Erkan Arslanoğlu da işletmesinde ağırlıklı olarak bu ekmeği sunduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu ekmeği çok fazla tüketiyoruz. Özellikle kebap çeşitlerinde bu ekmeği tercih ediyoruz. Tırnaklı ekmek genellikle sulu ve tepsi yemeklerinde tercih edilirken Kübban ekmeği dürümde rağbet görüyor. Müşterilerimiz de Kübban ekmeğini daha çok tüketiyor."

Tüketici Zeki Sever ise Gaziantepli olduğunu ve Kübban ekmeğinden vazgeçmediğini ifade ederek, "Kebabın tüm çeşitlerinde bu ekmeği tercih ediyoruz. Fırınlarda özel olarak hazırlanır. Bu ekmek bayatlamaz. Tırnaklı ekmek dürümde kırılabildiği için bu ekmeği daha çok tercih ediyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Gastronomi kenti lezzetlerinin vazgeçilmezi: Antep Kübban ekmeği - Son Dakika


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