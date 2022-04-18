TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Geçmişi asırlar öncesine dayanan "Karahüyük ekmeği" son fırında pişiyor - Son Dakika
Üye Girişi

TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Geçmişi asırlar öncesine dayanan "Karahüyük ekmeği" son fırında pişiyor

18.04.2022 11:06
TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Geçmişi asırlar öncesine dayanan "Karahüyük ekmeği" son fırında pişiyor

Geçmişi asırlar öncesine dayanan "Karahüyük ekmeği", Denizli'nin Acıpayam ilçesi Karahüyük Mahallesi'ndeki taş fırında atalardan kalan tarifle üretiliyor.

Geçmişi asırlar öncesine dayanan "Karahüyük ekmeği", Denizli'nin Acıpayam ilçesi Karahüyük Mahallesi'ndeki taş fırında atalardan kalan tarifle üretiliyor.

Fırında eşi ile çalışan Mahir Sağ, her akşam, vefat eden babaannesi Hanım Sağ'dan öğrendiği yöntemle hazırladığı doğal nohut mayası ile tam buğday unu, mısır unu, nohut unu ve kepeksiz unu karıştırarak hamur hazırlıyor.

Tarife kış aylarında, mayanın daha hamura etkili nüfuz etmesi için arpa unu da ilave ediliyor.

Sabah erken saatte fırını açan Mahir Sağ, hamurları taş fırına atmadan önce iyice kızarması için üzerine yoğurt suyunun da yer aldığı özel karışımı sürüyor. Taş fırında yazın 7-8, kışın 15 dakikada pişen ekmek, yalnızca fırında 180 gram olarak tüketiciye sunuluyor.

Bölgede yaşayanlar, çoğunlukla kahvaltıda ve yöreye özgü fırın kebabıyla Karahüyük ekmeğini tüketiyor.

Rodos Seferi rivayeti

Pamukkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Tok, AA muhabirine, bölgedeki Türk yerleşiminin Selçuklulara kadar dayandığını söyledi.

Ekmeğin geçmişten gelen yöresel bir lezzet olduğunu ifade eden Tok, "Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos Seferi'ne çıkarken ordunun ekmek ihtiyacını Karahüyük'ten karşıladığına dair belgeler olmasa da rivayetler bulunuyor. Geçmişte bu ekmek daha yaygın üretildiğini biliyoruz ancak şimdi yalnızca Mahir Sağ'ın fırınından bu ekmeği alabiliyorsunuz." dedi.

"Gurbetçiler özel ilgi gösteriyor"

Mahir Sağ, babaannesi Hanım Sağ'ın da 20 yıl kadar bu mesleği yaptığını ve pazarda sattığını ifade etti.

Bölgeye dışarıdan gelenlerin mutlaka ekmekten aldığını belirten Sağ, "Bu ekmeği almak için Aydın, İzmir'den gelenler var. Gurbetçiler özel ilgi gösteriyor, Avrupa'nın çeşitli kentlerine alıp götürüyorlar." ifadelerini kullandı.

Yöreye gelen yabancıların da bu ekmeği tattığını anlatan Sağ, "Bu ekmeği tüketenler tadı ve kokusunun güzel ve sıra dışı olduğunu söylüyor. Kahvaltıda tereyağıyla tüketiliyor. Aslında bu ekmek kebapla yeniyor. Lavaş yerine bu ekmeğin yenilmesi daha sağlıklı." diye konuştu.

Çırak bulamadığını anlatan Sağ, şunları söyledi:

"Karahüyük ekmeği 6 asırdan da fazla bir gelenek. Aslında 1000 yıldır yapıldığı söyleniyor. Yetiştirecek eleman yok. Oğlumu hazırlamaya çalışıyorum. Henüz o seçim yapmış değil. İnşallah devam ettirecek. Çırak bulmazsak bu meslek bizimle birlikte ölüp gidecek. Elimden tutsalar bu mesleği öğrenseler iyi olur."

"Eskiden 18 fırın vardı"

Ekmek almaya gelen 70 yaşındaki Baki Güler, çocukluğundan bu yana ekmeği aldığını dile getirerek, "Eski ekmek bunlar. 18 tane fırın vardı bu köyde, yetiştiremiyorlardı. Şu an bir tane fırın kaldı." ifadelerini kullandı.

Yatağan Mahallesi'nde ikamet eden Osman Koçer de her cumartesi bu ekmeği almaya geldiğini dile getirdi.

YORUMLAR
500

Acıpayam, Denizli, Buğday, Ekmek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Geçmişi asırlar öncesine dayanan 'Karahüyük ekmeği' son fırında pişiyor - Son Dakika


Son Dakika
11:03 Mehmetçik, "Asker buralara ayak basamaz" denilen PKK kampına girdi! 8 üst düzey PKK'lı her yerde aranıyor
10:59 Yerli otomobil üretiminde yaklaşan final heyecanı: TOGG paylaştı
10:57 Bomba iddia ülkeyi karıştırdı! Rusya lideri Putin, kızının vaftiz babası Viktor Medvedçuk'u Ukrayna'nın insafına mı bıraktı?
10:56 Mahra'nın 10'uncu doğum günü mezarında kutlandı: Pastası mezar taşına kondu
10:54 Motokuryeler yaşadıkları zorlukları sıraladı! Hükümete 2 konu üzerinden çağrıda bulundu
10:38 Japonya'daki açık artırmada özel üretilen 1 kilogram çay 226 bin liraya alıcı buldu
10:32 Gonca Vuslateri'nden ayak fetişizmi itirafı: Gelen sucunun bile ayaklarına bakarım
10:26 Nurgül Yeşilçay sevenlerini korkuttu! Sahnede bir anda yere düştü
10:25 Borsa rekor üstüne rekor kırıyor! BIST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesinde
10:23 Bakan Akar, Pençe Kilit operasyonu hakkında yeni açıklamalar yaptı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 11:16:39. #1.13#
SON DAKİKA: TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Geçmişi asırlar öncesine dayanan "Karahüyük ekmeği" son fırında pişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement