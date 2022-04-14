TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Karadeniz sofralarının asırlık lezzeti "tenekede mısır ekmeği" - Son Dakika
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TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Karadeniz sofralarının asırlık lezzeti "tenekede mısır ekmeği"

14.04.2022 11:01
TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Karadeniz sofralarının asırlık lezzeti "tenekede mısır ekmeği"

Trabzon'un özellikle Sürmene ilçesindeki taş fırınlarda yaklaşık 15 saat odun ateşinde pişen "tenekede mısır ekmeği", yörenin yanı sıra başka illere ve yurt dışına da satılıyor.

Trabzon'un özellikle Sürmene ilçesindeki taş fırınlarda yaklaşık 15 saat odun ateşinde pişen "tenekede mısır ekmeği", yörenin yanı sıra başka illere ve yurt dışına da satılıyor.

Yöreye özgü asırlık lezzet "tenekede mısır ekmeği", mısır ununun yanı sıra halk arasında "bal baklalı mısır unu" olarak bilinen soya fasulyesi unundan mayasız üretiliyor.

Özellikle Sürmene ilçesinde köylerde ve taş fırınlarda üretilen mısır ekmeği, yörede her öğün tüketiliyor. Lezzeti ve uzun süre taze kalmasıyla tercih edilen "tenekede mısır ekmeği" yapım tekniğiyle dikkati çekiyor.

Adını yapım şeklinden alan mısır ekmeğinin sofralara yolculuğu mısır unu, soya fasulyesi unu, tuz ve su karışımından hazırlanan hamurun, çelik paslanmaz teneke kalıba yerleştirilmesiyle başlıyor.

Genellikle akşam saatlerinde hazırlanan tenekedeki hamurlar, taş fırında odun ateşinde yaklaşık 15 saat pişmeye bırakılıyor. Uzun süre pişirilmesiyle lezzetine lezzet katılan mısır ekmeği, kiloyla satışa sunuluyor.

Tanıtım fuarlarında da yerini alan ve adından söz ettiren mısır ekmeği, lezzetini bilenler ve gurbetçiler aracılığıyla yurt içi ve yurt dışına da götürülüyor.

"Ne kadar uzun pişerse lezzeti de o kadar iyi oluyor"

Sürmene ilçesinde yaklaşık 20 yıldır taş fırın işleten Yusuf Çilingir, AA muhabirine, yörenin kültürel lezzetlerinden tenekede mısır ekmeğinin 100 yılı aşkın mazisi olduğunu söyledi.

Teneke mısır ekmeğinin diğerlerinden farklı olduğunu vurgulayan Çilingir, "Bunun en önemli özelliği soya fasulyesi denilen bal baklalı olmasıdır. Taş fırında pişiyor, piştikten sonra da damak tadı artıyor. Ne kadar uzun pişerse lezzeti de o kadar iyi oluyor." dedi.

Yöre insanının yanı sıra yurt içi ve dışından da talep aldıklarına işaret eden Çilingir, şunları kaydetti:

"İki ailenin birinin sofrasında mutlaka vardır. Kolay kolay bayatlamaz ve bir güne yakın sıcak kalır. O nedenle de müşterilerimiz mısır ekmeğimizi çok seviyor ve talep ediyor. Biz de onlara talepleri ölçüsünde koli ile gönderiyoruz. Tenekede piştiği için de kalıp şeklinde oluyor. Şekil itibarıyla dikkati çektiği için yöreye gelen turistler tarafından da denenerek beğeni alıyor. "

"Kendine özgü bir lezzeti var"

Trabzon'dan mısır ekmeği almak için Sürmene ilçesine gelen 67 yaşındaki Zafer Baki de çocukluğundan beri bu mısır ekmeğini çok sevdiğini belirterek "Çocukluğumuzda babaannemiz bizi çarşıya gönderirdi. Bal baklası denilen soya fasulyesini bunun ununa katarak daha lezzetli olmasını sağlardı. Çocukluğumuzda onun için biz buna bal baklalı mısır ekmeği derdik. Eskiden çok fırında yapılırdı ama artık birkaçı yapıyor. Kendine özgü bir lezzeti var." diye konuştu.

Mısır ekmeğine talebin fazla olduğuna dikkati çeken Baki, "Trabzon'da oturuyorum. Bundan alıp il dışındaki akrabalara paketler halinde gönderiyoruz. Severek yeniliyor." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Karadeniz sofralarının asırlık lezzeti 'tenekede mısır ekmeği' - Son Dakika


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