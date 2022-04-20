Patates sayesinde tazeliğini koruyan tescilli ekmek: "Kaymaklı çöreği" - Son Dakika
Üye Girişi

Patates sayesinde tazeliğini koruyan tescilli ekmek: "Kaymaklı çöreği"

20.04.2022 10:57

Nevşehir'in Kaymaklı beldesinde, kadınların mahalle fırınlarında imece usulü ürettiği coğrafi işaret tescilli "Kaymaklı çöreği", hamuruna katılan patates unu veya püresi sayesinde uzun süre tazeliğini koruyor.

Nevşehir'in Kaymaklı beldesinde, kadınların mahalle fırınlarında imece usulü ürettiği coğrafi işaret tescilli "Kaymaklı çöreği", hamuruna katılan patates unu veya püresi sayesinde uzun süre tazeliğini koruyor.

Yörede en çok patates üretimi yapılan beldelerden Kaymaklı'da hazırlanan çörek, bu yıl Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi.

Beldedeki taş fırınlarda sabah erken saatlerde bir araya gelen kadınlar, su, un, tuz ve maya karıştırarak yoğurdukları hamura önceden hazırlanan patates unu ya da püresi katıyor.

Yaklaşık bir saatlik dinlenme sürecinin ardından hamurlar, taş fırında pişiriliyor.

Fırından çıkan her biri yaklaşık 400 gram olan ekmek, boş bir odada dinlendirildikten sonra sofralardaki yerini alıyor.

"Herkes birbirine yardım ederek işi tamamlıyor"

Evinin bahçesindeki fırında komşularıyla ekmek yapan Aynur Sezgin, AA muhabirine, emek vererek ürettikleri ekmeğin sağlıklı ve ekonomik olduğunu söyledi.

Beldede yaşayanların sofralarında başlıca tercihin "Kaymaklı çöreği" olduğunu dile getiren Sezgin, "Patatesi hazırlayıp ezeriz, sonra fırına getirip hamurla yoğururuz. Burada pişirip, dinlendiririz. Sonra da birkaç ay tüketilir. Bu fırını 12 yıl önce yaptırdım, ondan önce de komşuların fırınlarında yapardık. Herkes birbirine yardım ederek işi tamamlıyor. Talep edenler de oluyor. Ankara, Nevşehir ve çevre ilçelere satıyoruz." diye konuştu.

Talep edenlere kargoyla gönderiliyor

Kaymaklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ersin Doğru ise beldeye özgü çöreğin yöre kadınlarınca kuşaktan kuşağa aktarıldığını belirtti.

Coğrafi işaret tesciline yönelik çalışma yaptıklarını ve başvurularının kısa süre önce olumlu neticelendiğini anlatan Doğru, şöyle konuştu:

"En önemli özelliği patates unu ile yapılmasıdır. Bu da 15-20 gün bayatlamadan taze kalmasını sağlıyor. Belediye olarak istedik ki bu çörek nesiller boyu devam etsin, korunsun ve yaşatılsın. Kapadokya'nın gastronomisi açısından tescillenip coğrafi işaret alması gereken bir lezzetti. Bunu sağlamanın gururunu yaşıyoruz."

Doğru, beldeye gelenlerin bu ekmeğe kolaylıkla ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla mahalle fırınlarının sayısını çoğaltmayı planladıklarını belirterek, standartlara uygun şekilde paketlenmesi ve pazarlanması için de proje yürüttüklerini kaydetti.

Ekmeğin tescil sürecini yürüten Kaymaklı Belediyesi Çevre Mühendisi Ayfer Kayaalp ise çöreğin, lezzetinin yanı sıra beldedeki kadınların birlik olması açısından da değerli olduğunu vurguladı.

Patates sayesinde tazeliğini koruyan tescilli ekmek: Kaymaklı çöreği
Patates sayesinde tazeliğini koruyan tescilli ekmek: Kaymaklı çöreği
Patates sayesinde tazeliğini koruyan tescilli ekmek: Kaymaklı çöreği
Patates sayesinde tazeliğini koruyan tescilli ekmek: Kaymaklı çöreği

YORUMLAR
500
Elban: 'Bugünün gençleri sayesinde ülkemizin yarınları daha aydınlık olacak' Elban: 'Bugünün gençleri sayesinde ülkemizin yarınları daha aydınlık olacak' Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 'Yatırımlar sayesinde kız çocuklarının eğitimle ilgili sorunu kalmadı' Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 'Yatırımlar sayesinde kız çocuklarının eğitimle ilgili sorunu kalmadı'

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Patates sayesinde tazeliğini koruyan tescilli ekmek: 'Kaymaklı çöreği' - Son Dakika


Son Dakika
11:13 Otoparktaki yalnız asker: Bu isimsiz mezarın sahibi, İstanbul'un fethine katılan bir şehit
11:02 20 Nisan'da gram altının fiyatı 916 liradan alıcı buluyor
11:01 Alex'ten gündem olacak itiraf: Hapisten çıkmış bir Galatasaraylı evime geldi
11:00 Survivor'daki Nagihan ve Hikmet kavgasına Acun Ilıcalı'da dahil oldu: Nagihan ödülden men edildi
10:58 Bursa'da servis otobüsünde şehit olan infaz koruma memuru "geçici görev"le cezaevinde çalışıyormuş
10:58 Bursa'da cezaevi memurunun şehit olduğu patlama anı saniye saniye kameralarda!
10:55 Pençe-Kilit operasyonunda önemli ilerleme! Zap Vadisi tamamen kontrol altına alındı
10:49 İnfaz koruma memurlarının servisine yönelik bombalı saldırıdan ilk görüntüler geldi
10:29 Bugün yapılacak Bilim Kurusu zirvesi 27 Nisan çarşamba gününe ertelendi
10:26 Araştırma şirketleri: Vatandaşlar baba figürü değil, vatandaşın yanında olan başkan istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 11:29:13. #1.11#
SON DAKİKA: Patates sayesinde tazeliğini koruyan tescilli ekmek: "Kaymaklı çöreği" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement