TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Söke'nin tescilli lezzeti "tatlı maya ekmeği" - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinde mayası nohuttan yapılan coğrafi işaret tescilli "Söke tatlı maya ekmeği", ilçe dışına kargoyla gönderiliyor.

Söke'de pişirilmeye devam edilen tatlı maya ekmeği, yapım yöntemi ve kültürüyle diğer ekmek çeşitlerinden farklılaşıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca geçen yıl coğrafi işaretle tescillenen tatlı maya ekmeği, ilçedeki birkaç fırında yapılıyor ve neredeyse her öğün tüketiliyor.

Nohut, su ve az miktarda karbonatın 8 saat bekletilmesiyle oluşan mayanın tuz katılmadan buğday unuyla hamura dönüştürülmesi ve 25 dakika pişirilmesiyle hazır hale gelen ekmek, ilçe dışındaki satış noktalarına kargoyla gönderiliyor.

İlçedeki 62 yıllık fırında 3 kuşaktır tatlı maya ekmeği üreten Haldun Arıcı, tatlı maya ekmeğinin ilçede geleneksel bir tüketim kültürünün bulunduğuna işaret etti.

Nişan törenlerinde erkek tarafının kızevine götürdüğü hediyelik tepsisinin içine konan tatlı maya ekmeğinin Kurban Bayramı'nda da çokça tüketildiğini kaydeden Arıcı, ekmeği tadarak beğenen birçok kişinin ülkenin farklı noktalarından sipariş verdiğini dile getirdi.

"Şehir dışında sürekli gönderdiğimiz noktalar var"

Geçmişi asırlar öncesine dayanan bir lezzeti ürettikleri için gururlu olduklarını anlatan Arıcı, şöyle devam etti:

"Tatlı maya ekmeğinin özelliği doğal olması, içinde hiçbir katkı bulunmaması. Çok meşakkatli bir iş. Tarif ederken yapılması çok kolay geliyor ama vakit ayırmak gerekiyor. 8 saatlik sürede mayaya gözünüz gibi bakıyorsunuz. Ortalama 8 şişe maya kuruyoruz. Bundan yaklaşık 650 tatlı maya ekmeği alıyoruz. Tatlı mayayı diğer ekmeklerden ayıran özelliğine 'canı sıcak' deriz, her şeyinin sıcak olması lazım. Suyunun ve işlendiği ortamın sıcak olması lazım. Zamana karşı yarışıyorsunuz. Derecesini düşürmeden fırına girmesi lazım hatta fırına verirken içerideki tüm camların kapalı olması gerekiyor. O da bizi yoruyor. Bu da tatlı bir yorgunluk oluyor. Şehir dışında sürekli gönderdiğimiz noktalar var. Haftanın 4 günü kargoyla gönderiyoruz."

Müşterilerden Gönen Akbulut da tatlı maya ekmeğini ailece tükettiklerini söyledi.

Şehir dışından gelen Ebru Büyükdağ ise ilçeye her geldiğinde bu ekmeği aldığını dile getirdi.