TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Süleyman Demirel'in doğduğu İslamköy'ün ekmeğinin lezzet sırrı mayasında - Son Dakika
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TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Süleyman Demirel'in doğduğu İslamköy'ün ekmeğinin lezzet sırrı mayasında

21.04.2022 11:07

Türk siyasetinde "baba" olarak anılan merhum 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in doğduğu İslamköy'ün ekmeği, lezzetiyle damakları tatlandırıyor.

Türk siyasetinde "baba" olarak anılan merhum 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in doğduğu İslamköy'ün ekmeği, lezzetiyle damakları tatlandırıyor.

Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy'de pişirilen ekmek, asırlık ekşi maya ile yoğruluyor. Ekmeğin mayası her defasında bir önceki ekmeğin hamurundan alınıyor. Uzun süre elle yoğrulan hamurdan hazırlanan ekmek, taş fırında odun ateşinde yaklaşık 2 saat pişiriliyor.

Daha sonra sofralarda tüketime hazır hale gelen ekmek, uzun süre bayatlamayan özelliği ve lezzeti ile tercih ediliyor. Yöredeki bu gelenek asırlardır hiç bozulmadan bugüne taşınıyor.

İslamköy'e Demirel'in anıt mezarı ve müzeyi ziyaret için gelenler, bu ekmeği alma fırsatı buluyor. Bunun yanı sıra Türkiye genelinde markalaşan ekmek, il dışından sipariş verenlere kargo veya otobüsle ulaştırılıyor.

Çavdar unundan yapılan yaklaşık 2,5 kilogram ağırlığındaki İslamköy ekmeği, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel için Çankaya Köşkü'ne de gönderiliyordu.

Demirel'in ekmeği de İslamköy'den gidiyordu

İslamköy sakinlerinden Habibe Dolaksız, AA muhabirine, ekmeğin mayasını önceki yaptıkları ekmekten ayırdıklarını söyledi.

Yapılışı için önce un elediklerini belirten Dolaksız, "Hamuru akşamdan ılık suyla yoğururuz. Ağzını kapatırız. Sabah fırıncıdan sıra alırız. Sonra gelir burada ekmeğimizi pişiririz. Daha sonra ekmeklerimizi alır gideriz. Bu ekmeğin en büyük özelliği ekşi mayalı olması. Rahmetli Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in ekmeği de buradan giderdi. İslamköy'ün ekmeği kadar tarhanası, bulguru da meşhurdur." ifadelerini kullandı.

Yazın ekmeği derin dondurucularda muhafaza ettiklerini dile getiren Dolaksız, ekşi mayadan yapılan ekmeğin en büyük özelliğinin 1 ay süreyle bayatlamadan kalması olduğunu ifade etti.

Meyve ağaçlarının odunu kullanılıyor

Fırıncı Mustafa Kesen ise mesleğinin babadan geldiğini aktardı.

Köylü kadınların hamurunu yoğurup hazırladığı ekmeğin kendi fırınında pişirildiğini anlatan Kesen, şöyle konuştu:

"Ekşi maya bir önceki ekmeğin hamurundan alınır. Sabah yoğuracakları zaman hamurun içine mayayı katarlar. Yaklaşık 2 saat sonra fırına getirirler, burada pişirilir. Köylülerimiz buraya odununu dahi getirir. Ekmeğin lezzetinde odunun cinsi bile önemli. Fırında her çeşit odun türü kullanıyoruz. Elma, kiraz, erik, şeftali gibi odunları ekmek güzel piştiği ve lezzetli olduğu için kullanıyoruz. Kara fırın olduğu için ekmeğe koku veriyor."

TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Süleyman Demirel'in doğduğu İslamköy'ün ekmeğinin lezzet sırrı mayasında
TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Süleyman Demirel'in doğduğu İslamköy'ün ekmeğinin lezzet sırrı mayasında
TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Süleyman Demirel'in doğduğu İslamköy'ün ekmeğinin lezzet sırrı mayasında
TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Süleyman Demirel'in doğduğu İslamköy'ün ekmeğinin lezzet sırrı mayasında

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Süleyman Demirel, cumhurbaşkanı, İslamköy, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Süleyman Demirel'in doğduğu İslamköy'ün ekmeğinin lezzet sırrı mayasında - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Süleyman Demirel'in doğduğu İslamköy'ün ekmeğinin lezzet sırrı mayasında - Son Dakika
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