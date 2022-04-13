Taş fırından çıkan lezzet: Gelveri çöreği - Son Dakika
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Taş fırından çıkan lezzet: Gelveri çöreği

13.04.2022 11:01

Aksaray'ın eski adı "Gelveri" olan Güzelyurt ilçesinde taş fırında meşe odununda pişirilen Gelveri çöreği, uzun süre bayatlamaması dolayısıyla talep görüyor.

Aksaray'ın eski adı "Gelveri" olan Güzelyurt ilçesinde taş fırında meşe odununda pişirilen Gelveri çöreği, uzun süre bayatlamaması dolayısıyla talep görüyor.

Aksaray'ın yanı sıra Ankara, Konya, Kayseri, Nevşehir ve Niğde gibi birçok ilde de tüketilen çörek, Almanya, İngiltere ve Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde yaşayan Aksaraylılara da kargoyla gönderiliyor.

Güzelyurt Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, AA muhabirine, çöreğin ilçede yıllardır tüketildiğini söyledi.

Vatandaşların mahalle aralarında bulunan taş fırınlarda imece usulüyle ekmeklerini yaptığını anlatan Erciyas, çöreğin ayrıca ekmek fırınlarında da üretildiğini dile getirdi.

Kaymakamlık olarak Gelveri çöreğini coğrafi işaret belgesiyle tescillenmesi için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurduklarını anımsatan Erciyas, "Çöreğimiz, aralıkta coğrafi bültende yayınlandı, Gelveri çöreği tescillendi. Tazeliğini hemen yitirmeyen ekmeğimizi vatandaşlarımız buzdolabında saklayıp günlük tüketilebiliyor." diye konuştu.

Ekmek tazeliğini uzun süre koruyor

Ekmek üretimi yapan işletmenin sahibi Yaşar Tetik, yaklaşık altı yıldır yaptıkları Gelveri çöreğinden ekmeklerini kazandığını söyledi.

Ekmeğin ilçeye özgü olduğunu anlatan Tetik, "Eskiden mahalle fırınlarında 5-6 aile toplanır imece usulüyle yapardık. 2015'te lokanta ve ekmek işine girdik. Lokantamız 8 ay çalıştı, sonra sadece fırın olarak devam ettik." dedi.

Tetik, çöreği yapmak için her gün saat 04.00'te kalktığını, hamur yoğurduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Ekmeğin içerisinde un, tuz, su ve ekşi maya var. Hamur yoğurduktan sonra 1,5 saat kadar dinleniyor. Ardından ekmeğin bezelerini alıyor, 1,5 saat kadar dinlendiriyoruz. Fırını yakıyor 350 derece ısıya gelince ekmeğimizi pişirmeye başlıyoruz. Taş fırınımızı özel yaptırdık. Ekmeğimizi meşe odunuyla pişiriyoruz. Talep çok, siparişlere yetişmeye çalışıyoruz. Günde 1500 ekmek çıkarıyoruz. Ekmeğimiz ekşi mayalı olduğu için uzun süre tazeliğini koruyor. Buzdolabına atıldığında 2-3 ay, dışarıda bırakıldığında bayatlamadan bir hafta kadar taze durabilme özelliğine sahip. Yurt içi ve dışından yoğun talep alıyoruz."

Müşterilerden Sancar Yeldan ise günlük olarak Gelveri çöreğini tükettiklerini, ekmeği çok beğendiklerini kaydetti.

Ekmekte katkı maddesi olmadığı için severek tükettiklerini anlatan Yeldan, "Bir kere yediğinizde alışkanlık yapıyor. Ekmeği derin dondurucuda 3 ay bekletiyor, sonra çıkartıp ısıtarak taze pişmiş gibi yiyebiliyoruz. Herkese tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Taş fırından çıkan lezzet: Gelveri çöreği
Taş fırından çıkan lezzet: Gelveri çöreği
Taş fırından çıkan lezzet: Gelveri çöreği

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taş fırından çıkan lezzet: Gelveri çöreği - Son Dakika


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