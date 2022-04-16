TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Trabzon'un 1,5 asırlık lezzeti: Vakfıkebir ekmeği - Son Dakika
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TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Trabzon'un 1,5 asırlık lezzeti: Vakfıkebir ekmeği

16.04.2022 11:01
TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Trabzon'un 1,5 asırlık lezzeti: Vakfıkebir ekmeği

Trabzon'da taş fırınlarda pişirilen ve Türkiye'nin dört bir yanında satılan Vakfıkebir ekmeği, uzun süre taze kalması ve lezzeti dolayısıyla talep görüyor.

Trabzon'da taş fırınlarda pişirilen ve Türkiye'nin dört bir yanında satılan Vakfıkebir ekmeği, uzun süre taze kalması ve lezzeti dolayısıyla talep görüyor.

Bölgede yıllar önce yaylaya yolculuk yapan ailelerin bayatlamayan ekmeğe ihtiyaç duyması üzerine taş fırınlarda pişirilmeye başlanan Vakfıkebir ekmeği, artık Karadeniz Sahil Yolu'nda açılan çok sayıda fırında satılıyor.

Uzun süre taze kalması dolayısıyla özellikle güzergahta yolculuk yapanların gittiği yere ikramlık olarak götürdüğü ekmek, 1 ila 25 kilogram arasında değişen ağırlıklarda üretilebiliyor.

İlçede uzun yıllardır Vakfıkebir ekmeği üreten, aynı zamanda da Vakfıkebir Fırıncılar Derneği Başkanı olan Davut Kutoğlu, AA muhabirine, ilçenin kurulduğu 1860'lı yıllardan itibaren Vakfıkebir ekmeğinin üretildiğini söyledi.

Kutoğlu, içeriğindeki ekşi maya sayesinde ekmeğin uzun süre bayatlamadığına dikkati çekerek, "Ekmeğimiz sadece un, su, ekşi maya ve tuzdan ibarettir. Kışın ve yazın sıcaklık farklarına göre ortalama 6-7 saatlik üretim süreci bulunuyor. İlk olarak ekşi maya, un, tuz yoğurulduktan sonra su ekleniyor. Daha sonra tekneye alınan ve dinlenmesi için bekletilen hamur, yaklaşık 200 derecelik taş fırında 1 ila 2 saat pişiriliyor." dedi.

Yurt dışına da götürülüyor

Vakfıkebir'e yurt içi ve yurt dışından gelenlerin sayısının arttığı yaz aylarında ekmeğe talebin de çoğaldığını anlatan Kutoğlu, "Yazın talepler yüzde 100'den fazla oluyor çünkü il dışından ve yurt dışından gelen insan sayısı gözle görülür şekilde artıyor. 1970'li yıllardan bu yana yurt dışına çalışmaya giden insanlarımız, Vakfıkebir ekmeğini yaşadıkları yerlere götürüyorlar. Ekmeğin bayatlama süresinin uzun olması, yöresel olarak uzun yıllardır tüketilmesi ekmeğin tercih edilmesini sağlıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin farklı illerinde çok sayıda Vakfıkebir ekmeği üreten fırınların bulunduğuna değinen Kutoğlu, hiçbir katkı maddesi içermemesi dolayısıyla insanların bu ekmeği gönül rahatlığı ile buldukları her noktadan alabileceklerini sözlerine ekledi.

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Karadeniz Sahil Yolu, Vakfıkebir, Trabzon, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Trabzon'un 1,5 asırlık lezzeti: Vakfıkebir ekmeği - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Trabzon'un 1,5 asırlık lezzeti: Vakfıkebir ekmeği - Son Dakika
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