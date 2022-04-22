TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Yozgat'ın asırlık lezzeti: Parmak çörek - Son Dakika
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TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Yozgat'ın asırlık lezzeti: Parmak çörek

22.04.2022 11:09
TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Yozgat'ın asırlık lezzeti: Parmak çörek

Yozgat'ın ekşi maya ile hazırlanan tescilli lezzeti parmak çörek, sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Yozgat'ın ekşi maya ile hazırlanan tescilli lezzeti parmak çörek, sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Kepek karışımlı unun ekşi maya ile yoğrulmasıyla hazırlanan hamur, daha sonra göz kararı dört eşit parçaya bölünüyor.

Bu hamur parçaları, uzatıldıktan sonra baştaki ve sondaki oval olacak şekilde birbirine birleştiriliyor. Bu şekliyle elin parmaklarına benzediği için ekmeğe "parmak çörek" adı veriliyor.

Bu ekmek, taş fırında odun ateşinde pişiriliyor. Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "parmak çörek", genellikle sıcak tüketiliyor.

Yozgat'ta 40 yıldır parmak çörek yapan fırıncı Bekir Kırdemir (57), AA muhabirine, dedesi ve babasından sonra 3. kuşak olarak üretimi ara vermeden sürdürdüğünü söyledi.

Ekmeğin geçmişinin uzun yıllar öncesine dayandığını belirten Kırdemir, bu asırlık lezzetin kente has olduğunu anlatarak, "Tamamen ekşi maya ile yapılan doğal bir ekmek. Unu özeldir, kepek oranı fazladır, tuz oranı diğer ekmeklere göre daha azdır. Dört parça hamurun birleştirilmesiyle oluşur. 260 gram olarak fırına verilir ve 260-270 derecede odun ateşinin közünde 20 dakikada pişirilir." dedi.

"En güzel hediye"

Parmak çöreğin en çok kahvaltıda tercih edildiğini aktaran Kırdemir, yurt dışında yaşayan vatandaşların da kentten ayrılırken yanlarında bol miktarda götürdüğünü dile getirdi.

Kırdemir, Yozgatlıların götürdüğü en güzel hediyenin parmak çörek olduğunu ifade ederek, "Çanak peyniri, tulum peyniri, pastırma, kaymak ve bal ile tüketilir. Yozgat'a gelen herkesin bu ekmeği tatmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Kent sakinlerinden İsmail Başol da genellikle sabah kahvaltılarını parmak çörekle yaptıklarını, fırından alıp sıcak olarak eve götürdüklerini kaydetti.

Ahmet Başol ise parmak çöreği özellikle hafta sonları kahvaltıda tercih ettiklerini dile getirerek, "Parmak çöreğe Yozgat'ta alıştık. Haftada bir kez almak gerekiyormuş gibi şartlandık." ifadesini kullandı.

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Yozgat, Patent, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Yozgat'ın asırlık lezzeti: Parmak çörek - Son Dakika


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