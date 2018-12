AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan , " Türkiye 'nin ekonomik temelleri son derece sağlam. Makro ekonomik göstergeleri son derece iyi. Öyle ufak tefek saldırılar karşısında Türkiye ezilecek, yıkılacak bir ülke değildir. Türkiye son derece güçlü, dinamik bir ülkedir." dedi.Elvan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şubesi tarafından kentte bir otelde düzenlenen Arap Yatırımcılarla İstişare Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Mersin'in, Akdeniz havzasında önemli ticaret merkezlerinden olduğunu söyledi.Kentin; ticareti, sanayisi ve tarımıyla güçlü bir alt yapısı bulunduğunu ifade eden Elvan, en az 7-8 ürünün üretiminde de Türkiye birincisi olduğunu aktardı.Türkiye'nin 16 yılda milli gelirini 3,5 kat artırdığını vurgulayan Elvan, şöyle devam etti:"Satın alma gücü itibarıyla dünyanın 13. büyük ekonomisi olmuş ve önümüzdeki yıl dünyanın 12. büyük ekonomisi konumuna gelecektir. 170 milyar dolar ihracatımız var. İhracat ürünlerimizin yüzde 90'ı sanayi ürünü. Her geçen gün yüksek teknoloji ürünlerin ihracatı artıyor, bundan sonra da artacak. Mersin'e yapacağınız her yatırım sadece bu ülkeye değil, sizin kendi ülkenize de yapılan bir yatırım olarak görmelisiniz. Son 16 yılda yaklaşık 200 milyar dolarlık bir yabancı sermaye Türkiye'ye geldi. 192 milyar dolar gelen toplam yabancı yatırım. Türkiye'ye gelip de zarar eden, para kazanmayan çok fazla firma da duymadım. Her gelen daha da büyüyor, güçleniyor. Çünkü Türkiye bir taraftan Gümrük Birliği 'nin bir parçası yani Avrupa Birliği 'ne ( AB ) gümrüksüz mal satabilme imkanına sahipsiniz. Diğer taraftan da güçlü kurumsal alt yapıya sahip ve güçlü bir hukuk sistemine sahip."Elvan, bugüne kadar ağırlıklı olarak Avrupa'dan yatırımcıların geldiğini bildirdi.Özellikle İslam dünyasından daha çok yatırımcının gelmesi için uğraştıklarını dile getiren Elvan, "Ama maalesef İslam dünyasından gelen yatırımcıların halen son derece cılız ve küçük firmalardan oluşuyor. AB için Türkiye cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Kısa bir süre ekonomide sarsıntılı bir dönem geçirdik ama Türkiye'nin ekonomik temelleri son derece sağlam. Makro ekonomik göstergeleri son derece iyi. Öyle ufak tefek saldırılar karşısında Türkiye ezilecek, yıkılacak bir ülke değildir. Türkiye son derece güçlü, dinamik bir ülkedir." diye konuştu.