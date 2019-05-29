Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin elektriğini güneşten sağlayacak ilk arıtma tesisinde sona gelindi
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Türkiye'nin elektriğini güneşten sağlayacak ilk arıtma tesisinde sona gelindi

55 dakika önce

Yalova Atık Su Arıtma Tesisleri ve Kanalizasyon Yapma ve İşletme Birliğinin, Türkiye'nin, güneş enerjisi ile kendi elektriğini üretecek ilk arıtma tesisi projesinde sona gelindi. 3 bin 360 güneş panelinin kullanıldığı tesiste çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı.

Yalova'nın bütün mesken atıklarının arıtmasını yaparak temizlenen suyu, derin deşarj sistemi ile denize veren Yalova Atık Su Arıtma Tesisleri ve Kanalizasyon Yapma ve İşletme Birliği (YASKİ), en büyük gideri durumundaki enerji maliyetlerini aşağıya çekebilmek için güneş enerjisi ile kendi elektriğini üretecek arıtma tesisi projesi geliştirdi. Son aşamaya gelinen projenin yüzde 90'ı tamamlandı.

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETEN İLK TESİS OLACAK

Proje kapsamında arıtma havuzlarının üzerine 3 bin 360 güneş paneli yerleştirildi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte tesis, Türkiye'de güneş enerjisi ile kendi elektriğini üreten ilk arıtma tesisi olacak.

"BAYRAMDAN SONRA FAALİYETE SOKACAĞIZ"

YASKİ Birlik Başkanı Adnan Kırtay, 2017 yılında kurumu tarafından geliştirilen TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından da onaylanan projeyle ilgili bilgi verdi. Tesisin, her bir panelinin 285 vat, toplamda ise 1 megavat kurulu gücünde olacağını söyleyen Kırtay, "Tesislerimizde Güneş Enerji Sistemi (GES) kuruluyor. Şu anda yüzde 90 oranında çalışmalar tamamlandı. Bu Türkiye'de bir ilk. Havuzların üzerinde devasa bir tesis olacak. Bayramdan sonra faaliyete sokacağız. Enerji tüketimimizin 3'te 1'ini kendi ürettiğimiz enerji ile karşılayacağız. Havuzlar üzerinde kurulu böyle bir tesis daha yok" dedi.

Türkiye'nin elektriğini güneşten sağlayacak ilk arıtma tesisinde sona gelindi
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:02 Kaynak: DHA
Yalova, Türkiye, Ekonomi, Güncel
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