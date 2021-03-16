Türkiye'nin elektrik dağıtım altyapısı çağın gereklerine uygun olarak yenileniyor - Son Dakika

Türkiye'nin elektrik dağıtım altyapısı çağın gereklerine uygun olarak yenileniyor

16.03.2021 11:27
Türkiye'nin elektrik dağıtım altyapısı çağın gereklerine uygun olarak yenileniyor, System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik kesinti sürelerinde 2019'da kullanıcı başına ortalama 20,5 saat olan kesinti süresinin yüzde 11 azalarak 18,2 saate düştüğünü belirterek, "Türkiye'nin dağıtım altyapısı çağın gereklerine uygun bir şekilde yenilendi ve yenilenmeye devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik kesinti sürelerinde 2019'da kullanıcı başına ortalama 20,5 saat olan kesinti süresinin yüzde 11 azalarak 18,2 saate düştüğünü belirterek, " Türkiye'nin dağıtım altyapısı çağın gereklerine uygun bir şekilde yenilendi ve yenilenmeye devam ediyor. Hatlarımız büyük oranda iyileştirildi. Yeni yatırımlarla da şebeke ağımızı her yıl daha da genişlettik." dedi.

9. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Olağan Genel Kurulunda konuşan Dönmez, dağıtımın elektrik sektörünün görünen yüzü olduğunu dile getirdi.

Dönmez, dağıtım sektöründe hizmetin iyi ve kaliteli olması durumunda vatandaş memnuniyetinin de o kadar yüksek olacağını belirtti.

Yapılacak yatırımlarla altyapının daha da güçlendirileceğini vurgulayan Dönmez, yeni uygulama döneminde kırsal şebeke yatırımlarının da artacağını ve buna tarımsal sulamanın da dahil olacağını aktardı.

Planlı bakıma 10,5 milyar liralık bütçe

Dönmez, elektrik dağıtım sektöründe 2016-2020 üçüncü uygulama döneminde yaklaşık 40 milyar lira yatırım yapıldığını anımsatarak, "2021-2025 döneminde yapılacak 66,7 milyar lira dağıtım yatırımıyla inşallah altyapımızı daha da güçlendireceğiz. Planlı bakımlar için ilk kez işletme bütçesinden ayrı 10,5 milyar liralık, Ar-Ge için de 1 milyar liralık bütçe ayrıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl yeni bir uygulamanın da olacağının altını çizen Dönmez, "Dağıtım şirketlerimiz planlı veya plansız kesintilerde, kesintinin etki alanındaki kullanıcıları SMS ile bilgilendirecek. Böylece vatandaşlarımız kesintinin saat kaçta başlayacağını ve nereleri etkileyeceğini önceden bilecek. Plan ve programını ona göre ayarlayacak. Böylece yaşanabilecek mağduriyetlerin de önünü almış olacağız." diye konuştu.

Dönmez, dağıtım sektöründe dijitalleşmenin de önemli olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Dağıtım sektörümüzün kendisini aşmak ve kendisini yenilemek konusunda ortaya koyduğu çabayı takdir ediyoruz. Daha fazlasını ortaya koyacağından da hiç şüphemiz yok. Dağıtım sektörünün başarısı kamu-özel sektör iş birliğinin de en güzel yansımalarından biri. Bütün isteğimiz, bütün gayretimiz bu çabayı daha da ötelere taşımak. Dünyaya örnek olarak referans bir iş haline getirmek. Bunu da hep birlikte yapacağımıza inanıyorum."

Aydınlatma Mobil Takip sistemini 15 Mart itibarıyla indiren kullanıcı sayısının 155 bin 281'e ulaştığını kaydeden Dönmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"2020 içinde toplam 228 bin 537 ihbar bırakıldı. Sistemin ilk devreye girdiği günden 15 Mart 2021 tarihine kadar gelen toplam 561 bin 719 ihbarın yüzde 99,7'si çözüme kavuşturuldu. Sözlerime son vermeden önce geçtiğimiz günlerde başvuru sürecini tamamladığımız Mini YEKA4larımızdan kısaca bahsetmek istiyorum. YEKA GES-3 için toplamda 709 başvuru aldık. 36 şehrimiz için 74 yarışma düzenleyeceğiz. Bu her bir yarışma için ortalama 9,6 başvuru anlamına geliyor. Toplamda 9 bin 440 megavat gücünde başvuru yapıldı. Anadolu'nun güneşiyle inşallah 1 milyon 230 bin hanemizi aydınlatacağız. En fazla başvuru aldığımız üç şehrimiz Aksaray, Burdur ve Nevşehir oldu. Daha fazla küçük ve orta ölçekli yatırımcıyı sektöre çekeceği için Mini YEKA'larımızın yenilenebilir enerjide yeni bir dönemi başlatacağını düşünüyorum."

Dağıtım sektöründe arıza sayısının azaltılması temel hedef

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz da elektrik dağıtım hizmetinde aksama olmaması için tüm sektörün çalıştığını ve bu çalışmaların müşteri memnuniyetine yansıdığını belirterek, "Artık sektörde birçok meseleyi hallettiğimizi düşünüyoruz. Kış döneminde çok ciddi problemler yaşamadık. Dolayısıyla sahada ve masada el birliğiyle bu sıkıntılı dönemi kolay bir şekilde atlattığımız için de sektörümüze teşekkür ediyorum. Yeni tarife döneminde daha da iyi olacak. Sıfır olması mümkün değil ama sıfıra yakın arıza hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ELDER 8. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen ise salgın ve oluşturduğu olumsuz koşullar devam ederken fedakarlıktan kaçınmadan kesintisiz ve sürekli enerji tedarikini mümkün kılan sektör çalışanlarına teşekkür etti.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği, Fatih Dönmez, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin elektrik dağıtım altyapısı çağın gereklerine uygun olarak yenileniyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye ve ABD, Doğu Akdeniz'de ortak eğitim yapacak Şarkıcı Aynur Aydın'dan ihanet itirafı: Hem birçok kez aldatıldım hem de aldattım Aile katliamının kan donduran detayları ortaya çıktı! Babasını öldürüp, annesi ile ablasının cesetlerinin yanına taşımış Bakan Elvan: Merkez Bankası, TL karşılığı dijital para konusunda çalışıyor Ev halini paylaşan Amine Gülşe'nin 190 bin TL'lik takıları göz kamaştırdı Sevindiren gelişme! Kırmızı kategorideki Trabzon'da aşılama çalışmaları sonuç verdi Munzur Çayı'na düşen köpeği kurtarmak için buz gibi suya girdi Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin
Türkiye'nin gözü bu aşıda! Kayseri'de 189 gönüllüye yapılan koronavirüs aşısında hiçbir yan etki görülmedi Türkiye'nin gözü bu aşıda! Kayseri'de 189 gönüllüye yapılan koronavirüs aşısında hiçbir yan etki görülmedi         
13:12
Bir çocuk annesi Gülbahar'ın katili, erkek kardeşi çıktı Bir çocuk annesi Gülbahar'ın katili, erkek kardeşi çıktı         
12:55
Yokuş aşağı kayan hafriyat kamyonu 4 araca çarptı! Dehşet anları kamerada Yokuş aşağı kayan hafriyat kamyonu 4 araca çarptı! Dehşet anları kamerada         
12:47
Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu         
12:29
Serdar Ali Çelikler'den Fatih Terim için başkanlık iddiası: Camiada ziyaretler yeniden başladı Serdar Ali Çelikler'den Fatih Terim için başkanlık iddiası: Camiada ziyaretler yeniden başladı         
12:10
Gençlerin ölümüne kız kavgası kamerada! Gençlerin ölümüne kız kavgası kamerada! "Vurmayın" diye yalvardı ama kimse dinlemedi         
11:55
Ajdar yeni şarkısı Tırrı Vırro'yu seslendirdi, dinleyenler hiçbir şey anlamadı Ajdar yeni şarkısı Tırrı Vırro'yu seslendirdi, dinleyenler hiçbir şey anlamadı         
11:22
Bir garip olay! Seyir halindeki aracın dikiz aynasına çarpan alkollü vatandaş öldü, sürücü tutuklandı Bir garip olay! Seyir halindeki aracın dikiz aynasına çarpan alkollü vatandaş öldü, sürücü tutuklandı         
10:43
Gözler Bakan Koca'yı aramıştı, cenazeden fotoğraf ortaya çıktı! Paylaşan isim, kısa süre içinde görüntüyü sildi Gözler Bakan Koca'yı aramıştı, cenazeden fotoğraf ortaya çıktı! Paylaşan isim, kısa süre içinde görüntüyü sildi         
10:24
Camiye giren hırsız, 8 bin liralık ses cihazını kefene sarıp çaldı Camiye giren hırsız, 8 bin liralık ses cihazını kefene sarıp çaldı         
10:21
Tartıştığı karısını 2 çocuğunun gözü önünde öldürdükten sonra intihar etti Tartıştığı karısını 2 çocuğunun gözü önünde öldürdükten sonra intihar etti         
10:07
FETÖ'cü İhsan Yarkın'a ait mekandan Süleyman Demirel imzalı tabanca çıktı FETÖ'cü İhsan Yarkın'a ait mekandan Süleyman Demirel imzalı tabanca çıktı         
09:58
Taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konutta taksit sınırı kaldırıldı Taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konutta taksit sınırı kaldırıldı         
09:33
TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı         
09:12
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: İYİ Parti, üçüncü bir ittifak için hazırlık yapıyor Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: İYİ Parti, üçüncü bir ittifak için hazırlık yapıyor         
08:48
Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı         
23:48
Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı         
21:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2021 13:24:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin elektrik dağıtım altyapısı çağın gereklerine uygun olarak yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei