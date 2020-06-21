Türkiye'nin elektrik üretiminde doğal gazın payı azalıyor - Son Dakika

Türkiye'nin elektrik üretiminde doğal gazın payı azalıyor

Türkiye'de doğal gazdan üretilen elektrik, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 37,2 azalışla 58,1 teravatsaate gerilerken, doğal gazın toplam üretimdeki payı da yüzde 18,8'e düştü.

Türkiye'nin elektrik üretiminde doğal gazın payı azalıyor, System.String[]

Türkiye'de doğal gazdan üretilen elektrik, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 37,2 azalışla 58,1 teravatsaate gerilerken, doğal gazın toplam üretimdeki payı da yüzde 18,8'e düştü.

AA muhabirinin "BP 2020 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, geçen yıl Türkiye'nin elektrik üretimi 308,5 teravatsaat olarak belirlendi.

Türkiye'de, 2018'de toplam 304,8 teravatsaat elektrik üretilmişti. Üretilen bu elektrikte doğal gazın payı yüzde 30,3 (92,5 teravatsaat) olarak hesaplanmıştı.

Elektrik üretiminin 114,6 teravatsaati kömürden, 89,2 teravatsaati hidroelektrik santrallerinden, 58,1 teravatsaati ise doğal gazdan sağlandı.

Böylece, doğal gazdan üretilen elektrik, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 37,2 azalırken, doğal gazın toplam üretimdeki payı da yüzde 18,8'e düştü.

Söz konusu dönemde, yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi ise 45,3 teravatsaat oldu. Bu rakam 2018'de 37,8 teravatsaat olarak kayıtlara geçmişti.

Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir kaynaklara yönelmesi, elektrik üretiminde doğal gazın payının azalmasının ana sebebi olarak görülüyor.

Birleşik Krallık gazdan elektrik üretiminde Avrupa'da ilk sırada

Avrupa ülkeleri arasında doğal gazdan elektrik üreten ülkelerin başında 132,5 teravatsaatle Birleşik Krallık geldi. Bu ülkeyi, 126,5 teravatsaatle İtalya, 86 teravatsaatle İspanya ve 71 teravatsaatle Hollanda izledi.

Rapora göre, geçen yıl Avrupa'da en fazla elektrik üreten ülke de 612,4 teravatsaatle Almanya oldu. Almanya'yı 323,7 teravatsaatle Birleşik Krallık izledi.

Türkiye ise 308,5 teravatsaatlik üretimiyle Avrupa'nın en çok elektrik üreten ülkeleri arasında üçüncü sırada yer aldı.

Birleşik Krallık, Türkiye, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 10:59 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin elektrik üretiminde doğal gazın payı azalıyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor Papatya, köylü kadınların gelir kaynağı oldu Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor Moody's koronavirüsün darbe vurduğu ABD'nin kredi notunu açıkladı
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında 11'ler belli oldu Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında 11'ler belli oldu         
17:41
Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği maçta Celta Vigo, Alaves'i 6-0 mağlup etti Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği maçta Celta Vigo, Alaves'i 6-0 mağlup etti         
17:12
İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, piknik yapmak için araçlarıyla metrelerce uzunluktaki kuyruğa girdiler İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, piknik yapmak için araçlarıyla metrelerce uzunluktaki kuyruğa girdiler         
17:12
Çatıdan düşen ve şahin sanılan yavru kuş, başka bir yırtıcı tür çıktı Çatıdan düşen ve şahin sanılan yavru kuş, başka bir yırtıcı tür çıktı         
16:59
Komandolar, Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti Komandolar, Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti         
16:43
Eşiyle tartışan koca, kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi Eşiyle tartışan koca, kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi         
16:34
Kimisi tedbirlere uydu, kimisi hiçe saydı! Menekşe Plajı'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi Kimisi tedbirlere uydu, kimisi hiçe saydı! Menekşe Plajı'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi         
16:30
Halkalı Güneş Tutulması hayatı nasıl etkileyecek? Uzman astrolog, 11 Eylül olaylarını hatırlatıp Amerika'yı işaret etti Halkalı Güneş Tutulması hayatı nasıl etkileyecek? Uzman astrolog, 11 Eylül olaylarını hatırlatıp Amerika'yı işaret etti         
16:29
Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı. Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı.         
16:01
ATV ile kara yolunda yaptıkları pes dedirtti! Trafik güvenliğini hiçe saydı ATV ile kara yolunda yaptıkları pes dedirtti! Trafik güvenliğini hiçe saydı         
16:00
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi         
15:51
ABD'li aktör Ansel Elgort'tan cinsel taciz iddialarına yanıt: Geçmişte yaptığım şeylerden utanıyorum ABD'li aktör Ansel Elgort'tan cinsel taciz iddialarına yanıt: Geçmişte yaptığım şeylerden utanıyorum         
15:45
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, çeşitli kurumlardan 4 maaş aldığı iddialarına açıklık getirdi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, çeşitli kurumlardan 4 maaş aldığı iddialarına açıklık getirdi         
15:36
Son Dakika: Gaziantep'te askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı Son Dakika: Gaziantep'te askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı         
15:32
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım         
14:58
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak         
14:54
Babasının pompalı tüfeğiyle oynayan 6 yaşındaki çocuk kendini kafasından vurdu Babasının pompalı tüfeğiyle oynayan 6 yaşındaki çocuk kendini kafasından vurdu         
14:53
Fit vücuduyla yıllara meydan okuyan Yeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz daha Fit vücuduyla yıllara meydan okuyan Yeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz daha         
14:32
Edirne, evinin balkonunda bulduğu insan yüzlü örümcekle arkadaş olan kadını konuşuyor Edirne, evinin balkonunda bulduğu insan yüzlü örümcekle arkadaş olan kadını konuşuyor         
14:29
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi         
14:25
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir         
14:17
İngilizce kursunda pompalı tüfekle tavana ateş eden saldırgan gözaltına alındı İngilizce kursunda pompalı tüfekle tavana ateş eden saldırgan gözaltına alındı         
14:06
Galatasaray 500 bin euro imza parasını yatırdı, Mert Hakan kabul etmedi! Adım adım F.Bahçe'ye gidiyor Galatasaray 500 bin euro imza parasını yatırdı, Mert Hakan kabul etmedi! Adım adım F.Bahçe'ye gidiyor         
14:05
Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: Toplum bağışıklığı demek, 3-5 milyon kişinin vefat etmesi demektir Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: Toplum bağışıklığı demek, 3-5 milyon kişinin vefat etmesi demektir         
13:44
Arı Adam'dan çılgın rekor denemesi! Binlerce arıyı 3 saat boyuncu üzerinde taşıdı Arı Adam'dan çılgın rekor denemesi! Binlerce arıyı 3 saat boyuncu üzerinde taşıdı         
13:43
Çocukluk arkadaşı tarafından evinden çağrıldı, 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü Çocukluk arkadaşı tarafından evinden çağrıldı, 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü         
13:42
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti         
13:15
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira         
13:12
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu         
13:03
Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı         
12:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2020 17:55:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin elektrik üretiminde doğal gazın payı azalıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei