Türkiye'nin elektrik üretiminde doğal gazın payı azalıyor

Türkiye'de doğal gazdan üretilen elektrik, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 37,2 azalışla 58,1 teravatsaate gerilerken, doğal gazın toplam üretimdeki payı da yüzde 18,8'e düştü.

AA muhabirinin "BP 2020 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, geçen yıl Türkiye'nin elektrik üretimi 308,5 teravatsaat olarak belirlendi.

Türkiye'de, 2018'de toplam 304,8 teravatsaat elektrik üretilmişti. Üretilen bu elektrikte doğal gazın payı yüzde 30,3 (92,5 teravatsaat) olarak hesaplanmıştı.

Elektrik üretiminin 114,6 teravatsaati kömürden, 89,2 teravatsaati hidroelektrik santrallerinden, 58,1 teravatsaati ise doğal gazdan sağlandı.

Böylece, doğal gazdan üretilen elektrik, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 37,2 azalırken, doğal gazın toplam üretimdeki payı da yüzde 18,8'e düştü.

Söz konusu dönemde, yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi ise 45,3 teravatsaat oldu. Bu rakam 2018'de 37,8 teravatsaat olarak kayıtlara geçmişti.

Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir kaynaklara yönelmesi, elektrik üretiminde doğal gazın payının azalmasının ana sebebi olarak görülüyor.

Birleşik Krallık gazdan elektrik üretiminde Avrupa'da ilk sırada

Avrupa ülkeleri arasında doğal gazdan elektrik üreten ülkelerin başında 132,5 teravatsaatle Birleşik Krallık geldi. Bu ülkeyi, 126,5 teravatsaatle İtalya, 86 teravatsaatle İspanya ve 71 teravatsaatle Hollanda izledi.

Rapora göre, geçen yıl Avrupa'da en fazla elektrik üreten ülke de 612,4 teravatsaatle Almanya oldu. Almanya'yı 323,7 teravatsaatle Birleşik Krallık izledi.

Türkiye ise 308,5 teravatsaatlik üretimiyle Avrupa'nın en çok elektrik üreten ülkeleri arasında üçüncü sırada yer aldı.