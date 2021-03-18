DENİZLİ Türkiye'nin 'elma cenneti' Çivril'de ürün depolarda kaldı - Son Dakika

DENİZLİ Türkiye'nin 'elma cenneti' Çivril'de ürün depolarda kaldı

18.03.2021 10:01

Türkiye'nin 'elma cenneti' Çivril'de ürün depolarda kaldıTÜRKİYE'nin en büyük elma üretim merkezlerinden Denizli'nin Çivril ilçesinde üreticiler, soğuk hava depolarında yer alan ürünlerini marketlerdeki yüksek fiyat nedeniyle satamadı.

Türkiye'nin 'elma cenneti' Çivril'de ürün depolarda kaldı

TÜRKİYE'nin en büyük elma üretim merkezlerinden Denizli'nin Çivril ilçesinde üreticiler, soğuk hava depolarında yer alan ürünlerini marketlerdeki yüksek fiyat nedeniyle satamadı. Çivril Ziraat Odası Başkanı Mehmet Özkul, "Bu şartlarda üretici kazanmaz, aracılar ve marketler para kazanır. Beklentimiz yeni hal yasasıyla bu sorununun ortadan kalkması" dedi.

Çivril ilçesindeki yaklaşık 2 bin üretici, yılda 185 bin ton ile 225 bin ton arasında elma üretiyor. Türkiye'nin elma cenneti olarak bilinen Çivril ilçesinde üretilen elmaların yüzde 40'ı satılırken, geri kalanı hala soğuk hava depolarında alıcı bekliyor. Mayıs ayı sonuna kadar elmalar satılmadığı takdirde ya çürüğe ya da en düşük fiyattan fabrikalara satılarak meyve suyuna dönüştürülecek. Üreticinin kilosunu 1.5 liraya kadar dalında sattığı elmalar, soğuk hava depolarında kalitesine göre 1.5 ile 2.5 lira arasında, pazarlarda 3 liraya, zincir marketlerde 5 ile 8 lira arasında satılıyor. Üreticiler elma satışından kendilerinin değil, marketlerin 2-3 kat fazla para kazandığını söylüyor.

SON ÇARE FABRİKALARA UCUZ SATILACAK

Çivril ilçesinde soğuk hava deposu sahibi Mustafa Yağlı, çiftçilerin mağdur olduğunu belirterek, "Çivril'de 41 soğuk hava tesisi var. Bunlar tamamen doluydu. Bugüne kadar yüzde 40'ı satıldı. Yüzde 60'ı hala depolarda. Bu sene mart ayının gelmesine rağmen depolar hala dolu. Çiftçiler bu konuda çok mağdur. Alıcı yok. Burada elmanın kilosu 1.5 ile 2.5 lira arasında değişiyor. Marketlerde ise fiyatlar çok yüksek, aradaki farkın çok büyük bir meblağ olduğu görülüyor. Bu konuda destek bekliyoruz. Son çare sağlam ve güzel elmalar, meyve suyu üreten fabrikalara ucuz fiyata satılacak" dedi.

Çivril Ziraat Odası Başkanı Mehmet Özkul da marketlerin hiç emek sarf etmeden Çivril'den aldıkları elmaları 5 katına sattıklarını ifade ederek, "Çivril'de yıllık ortalama 185 bin ile 225 bin ton arasında elma üretimimiz var. İlçede elma üreten yaklaşık 2 bin çiftçi var. Ben de elma üreticisiyim. Maalesef 1.5, 2 liraya depolarımızda elma satılırken, bugün marketlere gittiğimiz de 7, 8 hatta 9 liraya elma satılıyor. Bizim üretim ve depolama masraflarımız da var. Marketlerde buradan ucuza satın alıyorlar. Devlete olan vergilerini ödüyorlar. Nakliye yapıp, götürdüklerinde aynı elma 7 liradan aşağı değil. Çivril Denizli'ye 100 kilometre uzaklıkta. Bizim depolarımızda 1.5, 2 lira olan elma, marketlerde 5 ile 7 lira arasında satılıyor. Nakliye masrafları bu kadar fiyat farkını oluşturmaz. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Zannediyorlar ki üretici kazanıyor. Bu şartlarda üretici kazanmaz, aracılar ve marketler para kazanır. Beklentimiz yeni hal yasasıyla bu sorununun ortadan kalkması. Biz çok kazancın peşinde değiliz. Herhangi bir tüccar ya da market bizde malı aldıysa üzerine nakliye ve kar payını koysun. O şekilde pazarlansın istiyoruz. Bizden aldığı meyveyi hiç emek sarf etmeden beş katına satmasınlar" diye konuştu.

DENİZLİ Türkiye'nin 'elma cenneti' Çivril'de ürün depolarda kaldı
DENİZLİ Türkiye'nin 'elma cenneti' Çivril'de ürün depolarda kaldı
DENİZLİ Türkiye'nin 'elma cenneti' Çivril'de ürün depolarda kaldı
DENİZLİ Türkiye'nin 'elma cenneti' Çivril'de ürün depolarda kaldı
DENİZLİ Türkiye'nin 'elma cenneti' Çivril'de ürün depolarda kaldı
DENİZLİ Türkiye'nin 'elma cenneti' Çivril'de ürün depolarda kaldı
DENİZLİ Türkiye'nin 'elma cenneti' Çivril'de ürün depolarda kaldı
DENİZLİ Türkiye'nin 'elma cenneti' Çivril'de ürün depolarda kaldı
DENİZLİ Türkiye'nin 'elma cenneti' Çivril'de ürün depolarda kaldı
DENİZLİ Türkiye'nin 'elma cenneti' Çivril'de ürün depolarda kaldı
DENİZLİ Türkiye'nin 'elma cenneti' Çivril'de ürün depolarda kaldı
DENİZLİ Türkiye'nin 'elma cenneti' Çivril'de ürün depolarda kaldı
DENİZLİ Türkiye'nin 'elma cenneti' Çivril'de ürün depolarda kaldı
DENİZLİ Türkiye'nin 'elma cenneti' Çivril'de ürün depolarda kaldı
DENİZLİ Türkiye'nin 'elma cenneti' Çivril'de ürün depolarda kaldı
DENİZLİ Türkiye'nin 'elma cenneti' Çivril'de ürün depolarda kaldı
DENİZLİ Türkiye'nin 'elma cenneti' Çivril'de ürün depolarda kaldı
DENİZLİ Türkiye'nin 'elma cenneti' Çivril'de ürün depolarda kaldı
DENİZLİ Türkiye'nin 'elma cenneti' Çivril'de ürün depolarda kaldı

Ziraat Odası, Denizli, Türkiye, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DENİZLİ Türkiye'nin 'elma cenneti' Çivril'de ürün depolarda kaldı - Son Dakika


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