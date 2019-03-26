Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin En "Ağır" Fuarı Yarın Kapılarını Açıyor

Türkiye'nin En "Ağır" Fuarı Yarın Kapılarını Açıyor

1 saat önce

25. MARBLE İzmir-Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı yarın açılıyor.

Türkiye'nin En
25. MARBLE İzmir-Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı yarın açılıyor.

İZFAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Fuarİzmir'de yarın açılacak MARBLE İzmir-Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı'nda Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinden getirilen binlerce doğal taş ve özel makineler alıcılarıyla buluşacak.

Fuarda ağırlıkları 30 bin tona ulaşan bin 500 ham dev blok, yarı işlenmiş ve işlenmiş doğal taşların yanında iş makineleri, mermer makineleri ile makine sarf malzemeleri de görücüye çıkacak.

Toplam 150 bin metrekare alanda gerçekleşecek fuarın A, B ve C hollerinde doğal taş firmaları yer alacak.

Bu yıl 209'u yabancı olmak üzere bin 100'e yakın firmanın katılacağı fuarda, Almanya, Amerika, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Danimarka, Fransa, Güney Afrika, Hindistan, Hong Kong, Irak, İngiltere, İran, İspanya, İsviçre, İtalya, Japonya, Katar, Mısır, Moritus, Polonya, Rusya, San Marino, Suudi Arabistan, Vietnam ve Yunanistan'dan şirketler stant açacak

Geçen yıl, 914'ü yerli yerli, bin 160 katılımcının iştirak ettiği ve 10 binin üzerinde ikili görüşmenin gerçekleştirildiği 24. MARBLE İzmir Fuar'nı 123 ülkeden 63 bin 314 kişi ziyaret etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:10 Kaynak: AA

Türkiye, İzmir, Ekonomi
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