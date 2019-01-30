Türkiye'nin En Beğenilenleri Belli Oldu!

Ipsos tarafından her yıl tekrarlanan Türkiye Barometresi Yeni yıl Özel Araştırması kapsamında Türkiye'nin en beğenilen TV Dizileri, Oyuncuları ve Televizyoncuları belirlendi. Bu sene ayrıca en beğenilen Sosyal Medya Fenomenleri de araştırma kapsamında kamuoyuna soruldu.

Türkiye İcra Kurulu Üyesi ve Sosyal Araştırmalar Hizmet Birimi Lideri Özlem Bora şu değerlendirmeleri iletti:"Türkiye'de yerli dizi seyretme oranı %90'a yakın. Diğer bir deyişle hepimiz en az bir yerli dizi seyrediyoruz. Öne çıkan dizilere baktığımızda ise aksiyon ve polisiye ağırlıklı dizileri görüyoruz.

Çukur başladığı ilk günden beri oldukça sadık bir izleyici kitlesine sahip ve karakterleri ile öne çıkan ve anılan bir dizi haline geldi. 2 senedir yayında olan bu diziözellikle erkekler vemillenials kitlesi tarafından ilgiyle izleniyor. Dizide mahalle kavramı, dayanışma ve dışardan gelen tehditlere karşı birlikte durulması dizinin çekim noktalarının başında gelmekte.

13 senedir yayında olan Arka sokaklar ise Türk izleyicileri için fenomen bir dizi olmuştur.

Son dönemlerde kadınların başrolde olduğu dizilerin sayısında artış görüyoruz. Çoğunluğu kadın karakterlerden oluştuğu Avlu dizisi bu yıla damgasını vuran dizilerden birisi oldu. Hapishanede geçen dizi, kadın mahkumların hapishane öncesiyaşadıkları şiddete ve hapishanedeki kadınlar arasındaki güç savaşlarına dair hikayesi ile ilgi çekiyor."

Türkiye Barometresi Araştırmasına göre Türkiye'nin en beğendiği kadın dizi oyuncusu Avlu dizisindeki rolüyle Demet Evgar (%7) olurken en beğenilen erkek dizi oyuncusu ise Çukur dizisinde rol alan Aras Bulut İynemli (%14) oldu.

Türkiye'nin En Beğendiği Televizyoncu ise %17'lik bir oranla Acun Ilıcalı olarak belirtildi. Ilıcalı, aynı araştırmanın bir önceki yılında da yine Türkiye'nin en beğenilen televizyoncusu olarak belirtiliyordu.

Bu yılki özel raporunda Türkiye'nin en sevdiği sosyal medya fenomenleri de araştırıldı. Buna göre Aykut Elmas, en beğenilen sosyal medya fenomeni olarak belirtildi.