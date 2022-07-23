TÜRKİYE'NİN EN BENZER İKİZLERİ BELİRLENDİ - Son Dakika
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TÜRKİYE'NİN EN BENZER İKİZLERİ BELİRLENDİ

23.07.2022 23:47
TÜRKİYE'NİN EN BENZER İKİZLERİ BELİRLENDİ

ORDU'nun Ünye ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'En Benzer İkiz' yarışmasında 12 yaş üstü kategorisinde Gülten Abasız ile Ayten Keskin, 12 yaş altı kategorisinde ise Yavuz Ali ve Ebubekir Işık birinci oldu.

ORDU'nun Ünye ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'En Benzer İkiz' yarışmasında 12 yaş üstü kategorisinde Gülten Abasız ile Ayten Keskin, 12 yaş altı kategorisinde ise Yavuz Ali ve Ebubekir Işık birinci oldu. Ünye 21'inci Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında bu yıl 6'ncısı organize edilen 'En Benzer İkiz' yarışması düzenlendi. İki kategoride yapılan yarışmalarda 12 yaş üstü kategorisinde Gülten Abasız ile Ayten Keskin 37 puanla birinci, Şeyma ile Şeyda Çıraklı 34 puanla ikinci, Elda Gülmez ve Selda Kılıç 33 puanla üçüncü oldu. 12 yaş altı kategorisinde ise 40 tam puan alan Yavuz Ali ve Ebubekir Işık birinci, Berat ve Miraç Durukan Ecrin Su ve Ceylin Su, yarışmada ikinci oldu.

Yarışma ödüllerin verilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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Kaynak: DHA

su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜRKİYE'NİN EN BENZER İKİZLERİ BELİRLENDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: TÜRKİYE'NİN EN BENZER İKİZLERİ BELİRLENDİ - Son Dakika
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