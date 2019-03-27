Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin En Büyüğü Gösterilen Defileye Tasarımlar Damga Vurdu

Türkiye'nin En Büyüğü Gösterilen Defileye Tasarımlar Damga Vurdu

1 saat önce

Gelin Damat Dergisi bünyesinde gerçekleşen Gelin-Damat Fashion Day 51 Modacı 51 Modaevi defilesi, Çırağan Sarayı'nda gerçekleşti.

Türkiye'nin En Büyüğü Gösterilen Defileye Tasarımlar Damga Vurdu, System.String[]
Gelin Damat Dergisi bünyesinde gerçekleşen Gelin-Damat Fashion Day 51 Modacı 51 Modaevi defilesi, Çırağan Sarayı'nda gerçekleşti. Wilma Elles'in sunduğu defileye, ünlü gelinlik tasarımcısı Pınar Bent'inde bulunduğu bir çok tasarımcı katıldı.

Gelin-Damat Fashion Day 51 Modacı 51 Modaevi defilesi, Çırağan Sarayı'nda yapıldı. Wilma Elles'in sunduğu defileye çok sayıda tasarımcı katıldı. Defilede, ünlü gelinlik tasarımcısı Pınar Bent de yerini aldı. Birbirinden eşsiz tasarımları ünlü modellerden; Özge Ulusoy, Tuğba Özay, Şebnem Schaefer, Didem Taslan tanıttı.

Türkiye'nin en büyük gelin damat defilesi olarak gösterilen etkinlik 5 saat sürdü. İhracat rakamları ve birbirinden seçkin tasarımlarıyla isminden söz ettiren ünlü tasarımcı Pınar Bent'te defilede yeni modellerini tanıttı. Son aylarda yaptığı defilelerle dikkatleri üzerine çeken Bent, "Bu organizasyonda yeni sezona hazırladığımız kendi tasarımımız olan gelinlikleri tanıttık. Kimsenin görmediği yeni tasarımlarımızı devam eden defilelerde göstereceğiz" dedi. Geçtiğimiz günlerde 'Gelin Etme, Gelin Eğit' projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren ünlü modacı, yaptığı defileler ve tasarımlarıyla tam not almıştı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:05 Kaynak: İHA

Türkiye, Çırağan Sarayı, Magazin
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: Üzüldüm Fakat Şaşırmadım Doların Ateşi Sönmeye Başladı! İşte Kurdaki Son Durum Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 2 Milyon Dolarlık Hibe Gramla Satılan Isparta'nın Gül Yağı, Altınla Yarışıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 16:08:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin En Büyüğü Gösterilen Defileye Tasarımlar Damga Vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]