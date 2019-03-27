Türkiye'nin En Büyüğü Gösterilen Defileye Tasarımlar Damga Vurdu

Gelin Damat Dergisi bünyesinde gerçekleşen Gelin-Damat Fashion Day 51 Modacı 51 Modaevi defilesi, Çırağan Sarayı'nda gerçekleşti.

Gelin Damat Dergisi bünyesinde gerçekleşen Gelin-Damat Fashion Day 51 Modacı 51 Modaevi defilesi, Çırağan Sarayı'nda gerçekleşti. Wilma Elles'in sunduğu defileye, ünlü gelinlik tasarımcısı Pınar Bent'inde bulunduğu bir çok tasarımcı katıldı.



Gelin-Damat Fashion Day 51 Modacı 51 Modaevi defilesi, Çırağan Sarayı'nda yapıldı. Wilma Elles'in sunduğu defileye çok sayıda tasarımcı katıldı. Defilede, ünlü gelinlik tasarımcısı Pınar Bent de yerini aldı. Birbirinden eşsiz tasarımları ünlü modellerden; Özge Ulusoy, Tuğba Özay, Şebnem Schaefer, Didem Taslan tanıttı.



Türkiye'nin en büyük gelin damat defilesi olarak gösterilen etkinlik 5 saat sürdü. İhracat rakamları ve birbirinden seçkin tasarımlarıyla isminden söz ettiren ünlü tasarımcı Pınar Bent'te defilede yeni modellerini tanıttı. Son aylarda yaptığı defilelerle dikkatleri üzerine çeken Bent, "Bu organizasyonda yeni sezona hazırladığımız kendi tasarımımız olan gelinlikleri tanıttık. Kimsenin görmediği yeni tasarımlarımızı devam eden defilelerde göstereceğiz" dedi. Geçtiğimiz günlerde 'Gelin Etme, Gelin Eğit' projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren ünlü modacı, yaptığı defileler ve tasarımlarıyla tam not almıştı. - İZMİR

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