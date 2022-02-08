Üye Girişi
Türkiye'nin "en büyüğü" olacak 4 bin kişilik öğrenci yurdunun yüzde 30'u tamamlandı - Son Dakika

Türkiye'nin "en büyüğü" olacak 4 bin kişilik öğrenci yurdunun yüzde 30'u tamamlandı

08.02.2022 12:43
Türkiye'nin "en büyüğü" olacak 4 bin kişilik öğrenci yurdunun yüzde 30'u tamamlandı

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Samsun'da yapımı sürdürülen 4 bin kişilik öğrenci yurdu inşaat çalışmalarını inceledi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Samsun'da yapımı sürdürülen 4 bin kişilik öğrenci yurdu inşaat çalışmalarını inceledi.

Vali Dağlı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile OMÜ yerleşkesi içinde 12 blok halinde toplam 113 bin 186 metrekarelik alanda inşa edilen 4 bin kişilik öğrenci yurdu inşaatında incelemede bulundu.

Dağlı, gazetecilere, yurt inşaatının yüzde 30'unun tamamlandığını söyledi.

Yapımı süren yurdun Bakanlığın aynı yerde bulunan en büyük yurdu olarak dikkati çektiğini vurgulayan Dağlı, " Türkiye'nin 4 bin kişi ile en büyük yurdu olacak. 8 blok öğrenci yurdu, 2 blok sosyal tesis, 2 blok teknik blok ve konferans salonlarından oluşuyor." dedi.

Yurdun lüks otel konseptinde yapıldığına işaret eden Dağlı, yurt odalarının 3 ve 4 kişilik ferah şekilde olacağını anlattı.

Yurdun 2 blokunun bu yıl eylülde hizmete gireceğini, diğer blokların ise ara tatil dönemine yetiştirileceğini dile getiren Dağlı, "Gençlik ve Spor Bakanlığı bu projeyi çok önemsiyor. Öğrencilerimizin bu yıl konaklaması için sorun yaşamadık. Gelecek yıllarda öğrenci sayımız daha da artacak. Bu bakımdan bu yurt, önemli bir eksikliği gidermiş olacak. İnşaat çok hızlı ilerliyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin en büyüğü olacak 4 bin kişilik öğrenci yurdunun yüzde 30'u tamamlandı
Türkiye'nin en büyüğü olacak 4 bin kişilik öğrenci yurdunun yüzde 30'u tamamlandı
Türkiye'nin en büyüğü olacak 4 bin kişilik öğrenci yurdunun yüzde 30'u tamamlandı
Türkiye'nin en büyüğü olacak 4 bin kişilik öğrenci yurdunun yüzde 30'u tamamlandı

YORUMLAR
500

Türkiye, gençlik, Samsun, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin 'en büyüğü' olacak 4 bin kişilik öğrenci yurdunun yüzde 30'u tamamlandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:03 AK Partili Ayvalı'ya göre elektrik faturaları abartılıyor: Provokasyonlar aldı, yürüdü!
13:54 Böyle bir dönüş görülmedi! "Parti prensiplerine uymuyor" diye HDP'den ihraç edildi, MHP'ye katıldı!
13:51 Şenol Güneş talebi üzerine Onyekuru'nun kadroya katılacağı iddia edildi!
13:46 Şahan Gökbakar, Meclis lokantasına ait adisyonda yazılan fiyatlara inanamadı!
13:43 Genç kadına motosikletli infaz timi! Adım adım takip ettiler, sığındığı bahçede kıstırdılar
13:38 Tuğba Özerk, Tosuncuk'un parasını akladığı iddialarına cevap verdi: İddia gerçek değil, yasal yollara başvuracağız
13:33 Tanju Özcan'dan erken seçim formülü: 11 vekil istifa ederse bu iş bitmiştir
12:11 Donarak öldüğü iddia edilen adamın kardeşleri: Abimiz kalp krizinden öldü
13:09 Kurallara uymadı! Yasak olan yerden dönen öğrenci servisi ile otobüs çarpıştı
13:04 İki Alman devinin Uğurcan Çakır kavgası! Trabzon'un kaptanı yolcu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 14:10:58. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin "en büyüğü" olacak 4 bin kişilik öğrenci yurdunun yüzde 30'u tamamlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement