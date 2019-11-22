Türkiye'nin en büyüğü yine Agroexpo olacak

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın dört büyük tarım fuarından biri olarak gösterilen Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı Agroexpo, bu yıl da en iddialı etkinlikler, sektörel paneller ve inovasyon sunumları ile 15. kez sektör ilgililerini ağırlamaya hazırlanıyor.



Tarım ve hayvancılık sektöründe önemli bir yere sahip olan ve Orion Fuarcılık ev sahipliğinde 2005 yılından bu yana başarı ile düzenlenen Agroexpo, 2019 yılında 70 ülkeden 854 katılımcı firmayı 337 bin 240 ziyaretçiyle buluşturmuştu. Düzenlenen bu fuarda, 15 ülkenin Tarım Bakanlarının katılımı ile de Türkiye'de ilk kez Tarım Bakanları Zirvesi gerçekleştirilmişti.



Türkiye ekonomisi için çok önemli bir yere sahip olan ve 14 yıldır başarı ile düzenlenen fuar, 2020 yılında yurt dışından önemli üreticiler, tarım ve hayvancılık firmaları başta olmak üzere tüm sektör profesyonellerini ağırlamaya devam edecek.



15. yılını kutlayacak olan Agroexpo etkinlikler ile göz dolduracak



6-9 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleşecek olan Agroexpo fuarında; en çok dikkat çekecek ve üreticilerin hedeflerine ulaşmalarında önemli bir basamak olan Yenilikçi Tarım Makineleri İnovasyon Sunumu, 2020 Yeni Model Traktör Lansmanı, İzmir Tarım Fuarının en iddialı etkinlikleri arasında yer alacak.



Bu etkinliklerin yanı sıra; 'Ağır Abiler Yarışıyor Boğa Yarışması', 'Genç Çiftçiler Yarışıyor Bilgi Yarışması', 'Yoğurt Yeme Yarışması', 'Boğa Irk Tanıtımları' gibi birçok ilgi çekici yarışma, etkinlik, seminer ve paneller ile yine sektöre damgasını vuracak. Özel olarak tasarlanan bin kişilik tribün alanından ve tarım kanallarından canlı izlenebilecek etkinliklerle dolu olan bu fuar, sektörün gücüne güç katacak.



2005 yılından bu yana tarımın kalbi İzmir'de düzenlenen ve dünya çapında başarılara imza atan Agroexpo, 700 milyon dolarlık iş hacmi hedefiyle, 75 ülkeden 950 katılımcı ve 360 bin ziyaretçiyi ağırlayacak.



Girişlerin ücretsiz olduğu fuar, düzenlenen ziyaretçi organizasyonları ile birlikte Türkiye'nin bütün bölgelerinden çiftçilere, yurt içi ve yurt dışı tarım profesyonellerine ve sektör temsilcilerine 15. kez kapılarını açacak. - İZMİR