Üye Girişi
Türkiye'nin en büyük 2. İlinde aşı çalışmaları böyle yürütülüyor - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük 2. İlinde aşı çalışmaları böyle yürütülüyor

21.08.2021 10:51

Türkiye'nin en büyük 2. İlinde aşı çalışmaları böyle yürütülüyor Türkiye'nin en geniş yüz ölçümüne sahip 2'inc il olan, bin 233 köy ve 252 mahallesi ile Türkiye'de en fazla yerleşim yerine sahip Sivas'ta coğrafyanın tüm zorluklarına rağmen aşılama çalışmaları Türkiye ortalamasının...

Türkiye'nin en büyük 2. İlinde aşı çalışmaları böyle yürütülüyor

Türkiye'nin en geniş yüz ölçümüne sahip 2'inc il olan, bin 233 köy ve 252 mahallesi ile Türkiye'de en fazla yerleşim yerine sahip Sivas'ta coğrafyanın tüm zorluklarına rağmen aşılama çalışmaları Türkiye ortalamasının üzerinde seyrediyor

SİVAS - Türkiye'nin en geniş yüz ölçümüne sahip 2'inc il olan, bin 233 köy ve 252 mahallesi ile Türkiye'de en fazla yerleşim yerine sahip Sivas'ta coğrafyanın tüm zorluklarına rağmen aşılama çalışmaları Türkiye ortalamasının üzerinde seyrediyor.

Sivas 28 bin 164 metre are yüz ölçümü ile Konya'dan sonra Türkiye'nin en büyük ili olma özelliğine sahip. Sivas ayrıca bin 233 köy ve 252 mahalle sayısı ile Türkiye'nin en fazla yerleşim yerine sahip ili. Sivas'ın en uç köşesinden diğer köşe arasındaki mesafe 486 kilometre. Koyulhisar ilçesi ile Gürün ilçesi arasındaki ulaşım süresi ise tam 5 saat. Sivas tüm bu özellikleri ile Türkiye'de ulaşımın hizmetin en güç olduğu iller arasında yer alıyor. Tüm bu zorluklara rağmen Covid-19'a karşı aşılama mücadelesi sürdüren sağlık ekipleri canla başla çalışarak aşılanmamış tek bir kişi bile bırakmamak için gayret gösteriyor. Ekipler en ücra köşelere bile giderek kampanyalarını sürdürüyor. Tek bir kişi için bile olsa kilo metrelerce yol kat ediyor. Sivas'ta tüm zorluklara rağmen aşılama oranı Türkiye ortalamasının üzerinde.

Sivas İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı aşılama ekipleri il merkezine bağlı 40 kilometre mesafedeki Gazi Köyüne giderek aşılama çalışmalarını sürdürdü. Köy camisinin hoparlörlerinden duyuru yapıldı. Duyuruyu dinleyen köy sakinleri köyde belirlenen aşı merkezine akın etti.

Evlere kadar gidiliyor

Ekip doktoru Sercan Çınar, merkezlere gelemeyen kişiler için evlerine kadar giderek aşı çalışması yaptıklarını dile getirip, "Şehir merkezine gelemeyecek olan yatalak durumundaki hastalar için genelde talepler geliyor. Evde aşılamaya gidiyoruz. Gitmişken köylerde de toplu aşılama yapıyoruz. Şehir merkezinde de taleplere göre evlere gidip aşılama yapıyoruz. Pandemi nedeniyle bir buçuk iki yıldır oldukça yoğun bir mesai harcadık. Sivas özellikle köy ve kırsal yerleşim olarak oldukça yaygın bir düzene mevcut. Köylere filyasyon veya da aşı için gitmek oldukça çaba sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızdan bu noktada biraz çaba ve yardım istiyoruz. Hem aşıya davet ediyoruz hem de hastalıktan korunmak adına önlemler almalarına ve devam etmelerini rica ediyoruz. Biz çalışıyoruz ama biraz da yardıma, desteğe ihtiyacımız var tek başımıza yapamayız" dedi.

Vatandaştan destek istediler

Aşılama ekibinde görevli Ebe Dilek Sevim, aşıya gelemeyen vatandaşlara ulaştıklarını ifade edip, "Doktorumuzla birlikte müdürlüğün bize belirlediği köylerde aşı yapmaktayız. Aşıya gelemeyecek vatandaşlara köylere giderek aşı yapıyoruz. Şuan bulunduğumuz köyde 50 kişiye aşı yaptık. Bizler köylerde aşı yapmak için uzun yollardan gelmekteyiz ve fazlaca yoruluyoruz. Vatandaşlarımızdan da aşı katılımlarını beklemekteyiz" dedi.

Her türlü tedbir alınıyor

Aşılama ekibinden ATT görevlisi Neslihan Nur Şahin, aşı sonrası oluşacak reaksiyonlara karşı tedbiren görev yaptıklarını belirtip, "Aşılama hizmetinde ekibimizle birlikte bizde burada aşı sonrası hastalarımızda olası gelişebilecek reaksiyonlara karşı tedbir amaçlı görev yapıyoruz. Şuana kadar herhangi bir reaksiyonla karşılaşmadık ama her türlü ihtimale karşı buradayız. Aşılamayı öneriyoruz, şuan bu virüse karşı elimizdeki tek şey aşı. Yaptırmaları kendileri içinde, bizim için de, tüm dünyamız için de çok önemli. Biz sağlık çalışanları olarak çok zor süreçti biz sağlık çalışanları olarak ama her türlü tedbirimizi alarak kişisel koruyucu ekipmanlarımız olsun kendi çabamız olsun kendimizi korumaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Köy muhtarı Osman Yıldırım ekiplere teşekkür edip şunları kaydetti. " Köyümüz merkeze 40 kilometre uzaklıkta sağlık personellerimiz gelerek köyümüzde merkeze gidemeyen vatandaşlarımızın, yatalak hastalarımızın aşısını yaptılar.

Türkiye'nin en büyük 2. İlinde aşı çalışmaları böyle yürütülüyor
Türkiye'nin en büyük 2. İlinde aşı çalışmaları böyle yürütülüyor
Türkiye'nin en büyük 2. İlinde aşı çalışmaları böyle yürütülüyor
Türkiye'nin en büyük 2. İlinde aşı çalışmaları böyle yürütülüyor

COVIRAN Bereket, Türkiye, Konya, Sivas, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Türkiye'nin en büyük 2. İlinde aşı çalışmaları böyle yürütülüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Afgan bir kızın mektubunu paylaşan Angelina Jolie, mültecilere yapılanlara isyan etti: Mide bulandırıcı 11:00 Afgan bir kızın mektubunu paylaşan Angelina Jolie, mültecilere yapılanlara isyan etti: Mide bulandırıcı Selin yıkıma uğrattığı tavuk çiftliğinde 24 bin tavuk telef oldu, 1 milyonluk maddi zarar var 10:45 Selin yıkıma uğrattığı tavuk çiftliğinde 24 bin tavuk telef oldu, 1 milyonluk maddi zarar var Kasımpaşalı Tirpan'ın hikayesi yürek sızlattı! Eşinin yanında olmak istiyor ama yönetimden izin alamadı 10:14 Kasımpaşalı Tirpan'ın hikayesi yürek sızlattı! Eşinin yanında olmak istiyor ama yönetimden izin alamadı
İstanbul'un yerleşik türleri arasına giren Asya kaplan sivrisineği için ürküten uyarı: Bulaşıcı hastalıklara neden olabilir 10:03 İstanbul'un yerleşik türleri arasına giren Asya kaplan sivrisineği için ürküten uyarı: Bulaşıcı hastalıklara neden olabilir Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu! O anlar kameraya yansıdı 09:21 Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu! O anlar kameraya yansıdı Doğu Ekspresi'nde temaslı paniği! Gece yarısı trenden indirdikleri aileyi karantinaya aldılar 01:41 Doğu Ekspresi'nde temaslı paniği! Gece yarısı trenden indirdikleri aileyi karantinaya aldılar
Oyuncu Ozan Dolunay'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaşan sevgilisine olay yaratacak yorum: Evde yangın var 00:14 Oyuncu Ozan Dolunay'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaşan sevgilisine olay yaratacak yorum: Evde yangın var Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan çarpıcı tepki: Belhanda ve Balotelli'den memnun değilim 23:27 Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan çarpıcı tepki: Belhanda ve Balotelli'den memnun değilim

Son Dakika Haberleri
11:01 Galatasaray Başkanı Elmas, gazeteci Tahir Kum'la atıştı
11:00 Afgan bir kızın mektubunu paylaşan Angelina Jolie, mültecilere yapılanlara isyan etti: Mide bulandırıcı
10:55 Taliban'ın sözcüsü, Türkiye için kullandığı ifadelerin aynısını Çin için de kullandı
10:44 Selin yıkıma uğrattığı tavuk çiftliğinde 24 bin tavuk telef oldu, 1 milyonluk maddi zarar var
10:25 11 ve 17 yaşındaki iki kız kardeş ortadan kayboldu! Geride bir not dahi bırakmamışlar
10:22 İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yumruk atan kişi yakalandı
10:13 Kasımpaşalı Tirpan'ın hikayesi yürek sızlattı! Eşinin yanında olmak istiyor ama yönetimden izin alamadı
10:10 Dünyayı utandıran kare! Afganistan'dan kaçmak isterken can veren 14 yaşındaki kızın kefenlenmiş fotoğrafı yayınlandı
10:03 İstanbul'un yerleşik türleri arasına giren Asya kaplan sivrisineği için ürküten uyarı: Bulaşıcı hastalıklara neden olabilir
09:36 Milli Takım'ın maçında endişe yaratan anlar! Fenalaşan hakem herkesi korkuttu
Galatasaray Başkanı Elmas, gazeteci Tahir Kum'la atıştı Galatasaray Başkanı Elmas, gazeteci Tahir Kum'la atıştı         
11:02
Taliban'ın sözcüsü, Türkiye için kullandığı ifadelerin aynısını Çin için de kullandı Taliban'ın sözcüsü, Türkiye için kullandığı ifadelerin aynısını Çin için de kullandı         
10:55
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yumruk atan kişi yakalandı İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yumruk atan kişi yakalandı         
10:22
Dünyayı utandıran kare! Afganistan'dan kaçmak isterken can veren 14 yaşındaki kızın kefenlenmiş fotoğrafı yayınlandı Dünyayı utandıran kare! Afganistan'dan kaçmak isterken can veren 14 yaşındaki kızın kefenlenmiş fotoğrafı yayınlandı         
10:10
Milli Takım'ın maçında endişe yaratan anlar! Fenalaşan hakem herkesi korkuttu Milli Takım'ın maçında endişe yaratan anlar! Fenalaşan hakem herkesi korkuttu         
09:37
Aşı olmayanlar için PCR testi dönemi başlıyor! İşte kalem kalem uygulanacak yeni kurallar Aşı olmayanlar için PCR testi dönemi başlıyor! İşte kalem kalem uygulanacak yeni kurallar         
08:56
Macron'un Afganistan açıklamalarına tepki olarak Fransız askerlerinin eski görüntüleri gündem oldu Macron'un Afganistan açıklamalarına tepki olarak Fransız askerlerinin eski görüntüleri gündem oldu         
00:53
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı         
00:07
Taliban Sözcüsü, kendilerini tanıyacağını açıklayan Çin'e övgüler dizdi Taliban Sözcüsü, kendilerini tanıyacağını açıklayan Çin'e övgüler dizdi         
22:55
Gülşen ayna karşısında iç çamaşırsız dans ettiği görüntülerle tartışma yarattı Gülşen ayna karşısında iç çamaşırsız dans ettiği görüntülerle tartışma yarattı         
22:26
Ekrem İmamoğlu, Seyfi Dursunoğlu'nun mezarını yeniletti Ekrem İmamoğlu, Seyfi Dursunoğlu'nun mezarını yeniletti         
22:14
14 yaşındaki erkek çocuğunu arabada istismar ederken yakalanan sapık tutuklandı 14 yaşındaki erkek çocuğunu arabada istismar ederken yakalanan sapık tutuklandı         
21:48
Optimar anketinden dikkat çeken sonuçlar! MHP 3. parti oldu, İYİ Parti baraj altında Optimar anketinden dikkat çeken sonuçlar! MHP 3. parti oldu, İYİ Parti baraj altında         
20:50
Okyanuslarda yaşayan deri sırtlı deniz kaplumbağası Türkiye'de ilk kez görüntülendi Okyanuslarda yaşayan deri sırtlı deniz kaplumbağası Türkiye'de ilk kez görüntülendi         
20:14
Gökçe Bahadır, müzisyen Emir Ersoy ile aşk yaşamaya başladı Gökçe Bahadır, müzisyen Emir Ersoy ile aşk yaşamaya başladı         
18:14
Felç kalan 19 yaşındaki Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş Felç kalan 19 yaşındaki Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş         
16:26
Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2021 11:09:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin en büyük 2. İlinde aşı çalışmaları böyle yürütülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement