Türkiye'nin en büyük 2. mobilya ihracatçısından istihdama katkı

Türkiye genelinde 170, yurt dışında ise 31 mağazası bulunan Kilim Mobilya, yurt içi ve yurt dışı şube sayısını arttırmaya devam ediyor.

Türkiye genelinde 170, yurt dışında ise 31 mağazası bulunan Kilim Mobilya, yurt içi ve yurt dışı şube sayısını arttırmaya devam ediyor. 2019 yılının ilk altı ayında 22 yeni şube açan ve yılsonuna kadar bu rakamı 50'ye çıkarmayı hedefleyen Kilim, yurt dışındaki mağaza sayısını ise 31'den 35'e çıkaracak. Hali hazırda fabrika ve mağazalarında toplam 2000 kişi istihdam eden Kilim, yeni açacağı mağazalarla 400 kişiye daha iş imkanı sunacak.



Her geçen gün mağaza sayısını arttırarak daha çok insana konforlu yaşam alanları sunmayı amaçlayan Kilim Mobilya, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda da yatırımlarına devam ediyor. Türkiye'nin en büyük ikinci mobilya ihracatçısı durumunda bulunun Kilim Mobilya, 2019 sonu itibariyle yurt içi mağaza sayısını 200'e, yurt dışı mağaza sayısını ise 35'e çıkarmaya hedefliyor. 44 ülkeye ise ihracat yapan Kilim, Afrika, Güney Amerika ve Uzak Doğu için de yeni stratejiler geliştirdi.



Kilim hem yurt içinde hem de yurt dışında büyümesini sürdürüyor



Kilim Mobilya, yılın ilk altı ayında açtığı yeni şubelerle bugün; yurt içinde 3'ü konsept, 167'i franchising olmak üzere toplam 170 mağazasıyla müşterilerine hizmet veriyor. Yıl sonuna kadar açacağı yeni noktalarla bayi sayısını 200'e çıkartmayı hedefleyen Kilim, yapılanmasını Marmara ve Ege bölgelerinde yoğunlaştırıyor. Yurt dışında ise Kilim Mobilya, 31 farklı ülkedeki mağazasıyla takipçileriyle buluşuyor. Kilim; Irak, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Kıbrıs, Birleşik Krallık, Fas, Fransa, Libya, Kenya, Avusturya, Kuzey Yemen ve Lübnan'da bulunan mağazalarına ek olarak Kazakistan, Fransa, Suudi Arabistan ve Almanya'ya açacağı yeni lokasyonlarla 2019 yılı sonu itibariyle yurt dışı mağaza sayısını 35'e çıkarmak için çalışıyor. Ayrıca Türkiye'nin ikinci en büyük mobilya ihracatçısı olan Kilim Mobilya, teknolojiyi arkasına alarak tasarladığı ürünlerini 44 ülkeye ihraç ediyor.



"Afrika, Güney Amerika ve Uzak Doğu hedefimizde"



Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kilim Mobilya Genel Müdürü Cihat Şahin, "Kilim olarak hem yurt içi hem de yurt dışı çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yılın ilk 6 ayında toplam 22 tane yeni şube açtık. Yaklaşık 15 lokasyonda ise inşaat devam ediyor. Rakamları baz alarak 2019 yılı içerisinde toplam 50 yeni bayi hedefiyle çalışıyoruz. Öte yandan Türkiye'nin ikinci en büyük mobilya ihracatçısı olma gücüyle ciromuzun yüzde 40'ını ihracattan elde ediyoruz. Kilim olarak yurt dışındaki potansiyeli görüyor ve etki alanımızı daha da geliştirmek istiyoruz. Bu amaçla uluslararası fuarlara katılım sağlamaya özen gösteriyor, özel projelere ağırlık veriyoruz. İhracatta şu anda aktif olmadığımız ve daha bakir olarak gözüken Afrika, Güney Amerika ve Uzak doğu bölgelerinde aktif olmayı hedeflemekteyiz" diye konuştu.



Kilim Mobilya Hakkında;



Evrensel standartlara uygun, dünya genelinde, her yaşam alanına sevgiyle "Bir KİLİM" üretme vizyonumuzla istikrarlı bir şekilde büyüyerek, ülkenin lider mobilya üreticileri arasındaki yerini alan Kilim Mobilya, bugün sürdürülebilir büyüme stratejisiyle yoluna devam ediyor. Her alanda teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve yeni inovatif yaklaşımla sürekli Ar-Ge çalışmaları yapan Kilim, Türkiye genelinde ve dünyanın birçok ülkesindeki yaygın satış ve hizmet ağı ile sadece ülkemizin değil, dünyanın dört bir yanına ulaşıyor. Kilim Mobilya, tüm iş süreçlerini EFQM mükemmelik modeli çerçevesinde yürüterek milyonlarca müşterinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için çalışıyor. - KAYSERİ

