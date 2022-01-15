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Türkiye'nin en büyük 3. hipodromu Antalya'da kış turizmine katkı sağlayacak - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük 3. hipodromu Antalya'da kış turizmine katkı sağlayacak

15.01.2022 11:20

Türkiye'nin en büyük üçüncü hipodromu olma özelliğini taşıyan ve kış aylarında önemli bir yerli turizm hareketliliği sağlaması beklenen Antalya Hipodromu'nda açılış heyecanı yaşanıyor.

Türkiye'nin en büyük üçüncü hipodromu olma özelliğini taşıyan ve kış aylarında önemli bir yerli turizm hareketliliği sağlaması beklenen Antalya Hipodromu'nda açılış heyecanı yaşanıyor.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Yağca Mahallesi'ndeki 810 dönümlük araziye kurulan Antalya Hipodromu, bu özelliğiyle Diyarbakır ve Ankara 75. Yıl'ın ardından Türkiye'nin en büyük 3. hipodromu olma özelliğini taşıyor.

Kentte 19 Ocak'ta Valilik Koşusu ile yarışların başlayacağı hipodromda 1104 atın barınabileceği ahır ve biri sentetik, diğeri ise yarı sentetik olmak üzere 2 pist bulunuyor.

Kasım ve aralık aylarında sonbahar, ocak ve nisan ayları arasında ise kış yarış sezonunun yapılacağı hipodromda İngiliz ve Arap atları için toplamda 242 koşu gerçekleştirilecek. Yarışlar, çarşamba ve cuma günleri koşulacak.

Engelli çocukların faydalanabileceği atla terapi merkezinin de bulunduğu hipodrom bünyesinde yarış atı hastanesi de yer alıyor.

Hipodromda 1800 oturma kapasiteli tribünün yanı sıra seyir zevkini artırmaya yönelik dev skorboard ile led ekran bulunuyor.

Açılış öncesi Türkiye'nin çeşitli kentlerinden çok sayıda atın geldiği hipodromda seyisler ve jokeyler, yarışlar öncesi hazırlıklarını yapıyor. Pisti tanımak için antrenman koşuları yapan atlar, ardından seyisleri tarafından ahırlara alınarak temizleniyor, beslenmeleri yapılıyor.

"Yazın sıcaklıktan dolayı atların burada koşması uygun değil"

Antalya Hipodromu Müdürü Murat İşçen, AA muhabirine, yaz aylarının Antalya'da turizm açısından hareketli geçtiğini söyledi. Hipodromdaki yarışların kış aylarında kentte sosyal aktivite açısından iyi bir alternatif oluşturacağına dikkati çeken İşçen, "Yazın sıcaklıktan dolayı atların burada koşması uygun değil. Kış aylarında yerli ve yabancı turisti kente çekecek bir merkez olacak. Bu konuda da tanıtım çalışmaları yapacağız." diye konuştu.

Antrenör Hasan Top ise atların ve jokeylerin hipodromu tanıması ve adapte olması için sık sık antrenman yaptıklarını ifade etti.

Turizmin başkenti Antalya'da hipodromun yapılmasının önemli olduğunu dile getiren Top, "Birkaç yıl sonra buradaki 1104 ahırın da atlarla dolacağını düşünüyorum. Pistleri de çok güzel. Antalya Hipodromu'nun Ankara ve İstanbul'daki hipodromlar kadar potansiyeli olacaktır. At yarışlarını takip eden binlerce insan var. Kış aylarında Antalya yarışlarını izlemek için yerli turistlerin de kente geleceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Jokey Fatih Rüstem Bebek de 15 yıldır jokey olduğunu söyledi. Antalya Hipodromu'nda antrenman yaptığını dile getiren Bebek, "Hipodrom çok güzel. Antrenman yaparken burada bir şampiyonluk hayali kurdum. İnşallah başarırım." şeklinde görüş belirtti.

Atlarla aralarında duygusal bağ oluştuğunu aktaran Bebek, "Atlar bizim çocuğumuz gibi oluyor. Onlar da bir evladımız gibi. Onlarla yatıp onlarla kalkıyoruz. Birlikte hayal kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en büyük 3. hipodromu Antalya'da kış turizmine katkı sağlayacak
Türkiye'nin en büyük 3. hipodromu Antalya'da kış turizmine katkı sağlayacak
Türkiye'nin en büyük 3. hipodromu Antalya'da kış turizmine katkı sağlayacak

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Türkiye, Antalya, Ankara, Turizm, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin en büyük 3. hipodromu Antalya'da kış turizmine katkı sağlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin en büyük 3. hipodromu Antalya'da kış turizmine katkı sağlayacak - Son Dakika
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