Türkiye'nin en büyük 500 şirketi satışta ABD'li perakende devi Walmart'a erişemedi
1 saat önce
Türkiye'nin 500 büyük şirketinin toplam net satış değeri Amerikan perakende devi Walmart'ın 514,4 milyar dolar olan satışlarının yüzde 58,4'üne ancak erişti.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 08:22
'nin 500 büyük şirketinin toplam net satış değeri Amerikan perakende devi Walmart'ın 514,4 milyar dolar olan satışlarının yüzde 58,4'üne ancak erişti.
Türkiye'nin en büyük 500'ünün belirlendiği Fortune 500'de yer alan şirketlerin toplam net satışları 2018 sonu itibarıyla 1 trilyon 588 milyar 380 milyon lira oldu.
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