Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin en büyük ara buluculuk merkezi açıldı
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Türkiye'nin en büyük ara buluculuk merkezi açıldı

2 saat önce

Ara bulucuların, avukatların ve hukuki uyuşmazlıklarını çözüme kavuşturmak isteyenlerin ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan Türkiye'nin en büyük ara buluculuk merkezi TAM Çözüm Merkezi devreye alındı.

Türkiye'nin en büyük ara buluculuk merkezi açıldı, System.String[]

Ara bulucuların, avukatların ve hukuki uyuşmazlıklarını çözüme kavuşturmak isteyenlerin ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan Türkiye'nin en büyük ara buluculuk merkezi TAM Çözüm Merkezi devreye alındı.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:15 
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