Türkiye'nin en büyük ara buluculuk merkezi açıldı
2 saat önce
Ara bulucuların, avukatların ve hukuki uyuşmazlıklarını çözüme kavuşturmak isteyenlerin ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan Türkiye'nin en büyük ara buluculuk merkezi TAM Çözüm Merkezi devreye alındı.
Ara bulucuların, avukatların ve hukuki uyuşmazlıklarını çözüme kavuşturmak isteyenlerin ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan Türkiye'nin en büyük ara buluculuk merkezi TAM Çözüm Merkezi devreye alındı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:15
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