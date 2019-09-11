Türkiye'nin en büyük ara buluculuk merkezi açıldı

Ara bulucuların, avukatların ve hukuki uyuşmazlıklarını çözüme kavuşturmak isteyenlerin ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan Türkiye 'nin en büyük ara buluculuk merkezi TAM Çözüm Merkezi devreye alındı.

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