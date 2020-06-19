Türkiye'nin en büyük atletizm salonu için uluslararası pist - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük atletizm salonu için uluslararası pist

Osmangazi Belediyesi, Küçükbalıklı Mahallesi'nde toplam 15 bin metrekare alan üzerine inşa ettiği Osmangazi Atletizm Salonu'nu, içerisine uluslararası standartlarda tartan pist yapılması için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teslim etti.

Türkiye'nin en büyük atletizm salonu için uluslararası pist, System.String[]

Osmangazi Belediyesi, Küçükbalıklı Mahallesi'nde toplam 15 bin metrekare alan üzerine inşa ettiği Osmangazi Atletizm Salonu'nu, içerisine uluslararası standartlarda tartan pist yapılması için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teslim etti. Uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yapacak olan dev salon, Bursa'nın adının tüm dünyada atletizm kenti olarak anılmasını sağlayacak.

Türkiye'nin en büyük ve en modern atletizm salonu olma özelliğini taşıyan Osmangazi Atletizm Salonu, Osmangazi Belediyesi tarafından uluslararası kriterlere uygun şekilde inşa edildi. Dev tesis, 72 metre çatı açıklığına sahip. Sporu, rekabeti ve dinamizmi simgeleyen estetik bir mimariye sahip olan salon, sırıkla atlama, gülle atma, yüksek atlama, koşu pisti ve ısınma alanları ile atletizm dalında sporcuların yetişmesini sağlayacak. Tesiste, 6 koşu ve 4 ısınma kulvarı yer alacak. Pist uzunluğu ise 120 metre olacak. 1000 kişi seyirci kapasitesine sahip salon, Türk sporuna birbirinden başarılı atletlerin kazandırılmasına aracılık edecek.

ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR DÜZENLENECEK

Osmangazi Atletizm Salonu inşaatını tamamlayan Osmangazi Belediyesi, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile protokol imzalayarak dev salonu Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teslim etti. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak arasında imzalanan protokol kapsamında, bakanlık tarafından salon içerisine uluslararası standartlarda tartan pist inşa edilecek. Temmuz ayında pist yapımı için ihale yapılacak. Yapılacak olan pistin maliyeti Osmangazi Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yarı yarıya karşılanacak.  Pist yapımının yılsonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

DÜNDAR: "TÜM TÜRKİYE'YE HİTAP EDEN BİR TESİS"

Protokol imza töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'nın adının atletizm kenti olarak tüm dünyada anılmasını sağlayacak bir tesisi kente kazandırdıklarını ifade etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği içerisinde hayata geçirdikleri Osmangazi Atletizm Salonu'nun inşaatını tamamladıklarını belirten Başkan Dündar, "Türkiye'nin en büyük ve en modern atletizm salonu olma özelliğini taşıyan bu tesisi ilçemize ve kentimize kazandırdığımız için mutluyuz. Sadece Bursa'ya değil tüm Türkiye'ye hitap eden bir tesis ortaya çıktı. Uluslararası alanlarda başarılı olan sporcuların yetiştirilmesi, bu tesisler sayesinde oluyor. Bizler inşasını tamamladığımız bu tesisimizi, içerisine uluslararası standartlarda tartan pist yapılması için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teslim ediyoruz. Bursa'ya kazandırdığımız güzel ve önemli bir eser oldu. İnşallah atletizm dalında hem iyi sporcuların yetişmesine hem de uluslararası organizasyonların kentimizde düzenlenmesine olanak sağlayacak. Bu tesisin, başta sporcularımız için daha sonra ise kentimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

BAŞPARMAK: "ATLETİZM CAMİASI ADINA BÜYÜK BİR GÜN"

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak da, atletizm camiası adına çok önemli bir gün yaşadıklarını ifade ederek, "Türkiye'nin en büyük atletizm salonu olan Osmangazi Atletizm Salonu'nun bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza devri için Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar ile protokol imzaladık. Bundan sonraki süreçte salonun içerisine  bakanlığımız tarafından uluslararası standartlarda bir tartan pist yapılacak. Bursa ve Türkiye önemli bir tesis kazandı. İnşallah en kısa sürede sporcularımız burada çalışmalarına başlayacak ve uluslararası birçok organizasyonda başarılar elde edecekler. Ülkemiz ve sporcularımız için hayırlı olsun" diye konuştu.

Protokol imza törenini ardından Başkan Dündar, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlü Başparmak'a Osmangazi Atletizm Salonu maketini göstererek, salon hakkında bilgiler verdi.


- Bursa
Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Atletizm, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 03:06 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Türkiye'nin en büyük atletizm salonu için uluslararası pist - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş'ta Boateng, Vida, Dorukhan ve Douglas Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi PSG'li Neymar, sözleşme fesihi nedeniyle 50 milyon TL ödeyecek Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı "Bırakmam seni" kampanyasına destek olan iki Beşiktaş taraftarının mektubu müzede sergilenecek Alman futbolcu Leroy Sane, Manchester City'den ayrılıyor Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti Fenerbahçe'den resmi Obradovic açıklaması: Ailesiyle görüşüp kararını gelecek hafta bildirecek Ameliyat olan Muslera, Florya'daki antrenmanı ziyaret ederek takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı Necip Uysal, "kilo aldı" diye eleştirilen takım arkadaşı Güven Yalçın'a destek çıktı Sol bek arayan G.Saray, Terim'in raporu doğrultusunda Caner Erkin'i gündemine aldı Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi Iniesta'nın heykelinin çıplak hali şaşırttı
Başakşehirli Martin Skrtel, Galatasaray maçında forma giyemeyecek Başakşehirli Martin Skrtel, Galatasaray maçında forma giyemeyecek         
21:35
Milli Savunma Bakanlığı, askeri okul sınavında 400 öğrenciye virüs bulaştı iddialarını yalanladı Milli Savunma Bakanlığı, askeri okul sınavında 400 öğrenciye virüs bulaştı iddialarını yalanladı         
21:17
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi         
21:06
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 50 terörist etkisiz hale getirildi Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 50 terörist etkisiz hale getirildi         
20:46
Ergene Nehri'nde aylar sonra yine ürküten görüntü! Normalleşme doğaya yaramadı Ergene Nehri'nde aylar sonra yine ürküten görüntü! Normalleşme doğaya yaramadı         
20:42
Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar, Porto'da kadro dışı kaldı Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar, Porto'da kadro dışı kaldı         
20:39
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği ortadan kayboldu Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği ortadan kayboldu         
20:18
Macron, Fransız Le Figaro'da yer alan bu makaleye çok kızacak: Libya'nın Sultanı Erdoğan Macron, Fransız Le Figaro'da yer alan bu makaleye çok kızacak: Libya'nın Sultanı Erdoğan         
20:12
Bursa'da alkol alan bir şahıs, tartıştığı arkadaşını döverek öldürdü Bursa'da alkol alan bir şahıs, tartıştığı arkadaşını döverek öldürdü         
20:02
Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı         
19:59
Son Dakika: Fenerbahçeli Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi Son Dakika: Fenerbahçeli Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi         
19:52
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi         
19:46
Türk Hava Yolları, ABD uçuşlarına başlıyor Türk Hava Yolları, ABD uçuşlarına başlıyor         
19:45
Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu         
19:43
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı         
19:42
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha         
19:04
Tarım alanları istila eden çekirgelerin ardından Batman'da etçil çekirge ortaya çıktı Tarım alanları istila eden çekirgelerin ardından Batman'da etçil çekirge ortaya çıktı         
18:58
"Bırakmam seni" kampanyasına destek olan iki Beşiktaş taraftarının mektubu müzede sergilenecek         
18:58
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: Kasım-Aralık aylarında koronavirüs vakaları artabilir Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: Kasım-Aralık aylarında koronavirüs vakaları artabilir         
18:49
PSG'li Neymar, sözleşme fesihi nedeniyle 50 milyon TL ödeyecek PSG'li Neymar, sözleşme fesihi nedeniyle 50 milyon TL ödeyecek         
18:32
Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi         
18:26
Turizm sektöründe en iyi senaryoda 100 milyon, en kötü senaryoda 200 milyon kişi işsiz kalabilir Turizm sektöründe en iyi senaryoda 100 milyon, en kötü senaryoda 200 milyon kişi işsiz kalabilir         
18:12
İYİ Parti Muratpaşa ilçe teşkilatında toplu istifa! Yönetimi topa tutup görevi bıraktılar İYİ Parti Muratpaşa ilçe teşkilatında toplu istifa! Yönetimi topa tutup görevi bıraktılar         
18:10
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu         
18:00
İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir         
17:53
Yağmurdan korunmak için ağaç altına saklanan yaşlı adam, yıldırım çarpması sonucu öldü Yağmurdan korunmak için ağaç altına saklanan yaşlı adam, yıldırım çarpması sonucu öldü         
17:51
Alman futbolcu Leroy Sane, Manchester City'den ayrılıyor Alman futbolcu Leroy Sane, Manchester City'den ayrılıyor         
17:45
4 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Toplam sayı 54 oldu 4 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Toplam sayı 54 oldu         
17:17
Juventus, Temmuz'da sahalara dönecek Merih Demiral'ı Şampiyonlar Ligi listesine ekleyecek Juventus, Temmuz'da sahalara dönecek Merih Demiral'ı Şampiyonlar Ligi listesine ekleyecek         
17:16
Altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi         
17:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2020 21:47:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin en büyük atletizm salonu için uluslararası pist - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei