Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin en büyük avcı festivali Samsun'da gerçekleşecek
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Türkiye'nin en büyük avcı festivali Samsun'da gerçekleşecek

1 saat önce

Türkiye'nin en büyük avcı festivali olan "12. Karadeniz Avcı Buluşması" Samsun'da yapılacak.

Türkiye'nin en büyük avcı festivali Samsun'da gerçekleşecek, System.String[]
Türkiye'nin en büyük avcı festivali olan "12. Karadeniz Avcı Buluşması" Samsun'da yapılacak.

Türkiye'nin en büyük avcı festivali olan "12. Karadeniz Avcı Buluşması" Samsun Mahmur Dağı Festival Alanında gerçekleşecek. 5, 6 ve 7 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan festivalde çeşitli yarışmalar yer alacak. Trap profesyonel, trap amatör, bayan trap ve şişe atışı tek kurşun kategorilerinde yarışacak yarışmacılar ilk 3'e girdikleri takdirde tüfek, kupa ve madalya gibi çeşitli hediyeler bekliyor.

Samsun Mahmur Dağı'nda gerçekleşecek olan festival programı 5 Temmuz çadır ve kamp kurulumu, 6 Temmuz atış müsabakaları, havai fişek gösterisi ve bol ödüllü hediye çekilişi, 7 Temmuz atış müsabakaları ve sabah ile akşam yemeği ikramı şeklinde devam edecek. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:26 Kaynak: İHA
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