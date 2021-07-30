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Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına girişler yasaklandı - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına girişler yasaklandı

30.07.2021 21:03

Karabük Valiliği, Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını içinde barındıran ve Avrupa'nın 100 sıcak noktasından biri olan Karabük ormanlarına giriş-çıkışların son günlerde artan orman yangınlarına karşı yasaklandığını duyurdu.

Karabük Valiliği, Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını içinde barındıran ve Avrupa'nın 100 sıcak noktasından biri olan Karabük ormanlarına giriş-çıkışların son günlerde artan orman yangınlarına karşı yasaklandığını duyurdu.

Sahip olduğu yaban hayat ve bitki çeşitliliği ile insanların ilgisini çeken Karabük ormanlarına mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık ve yangın riski nedeniyle giriş-çıkışlar 9 Eylül 2021 tarihine kadar yasaklandı. Dünyada çok az ormanda görülebilecek kadar çok sayıda ağaç, bitki ve hayvan türünü barındıran ormanlarla ilgili Karabük Valiliğince yapılan açıklamada, "Oluşan kurak hava şartlarında muhtemel orman yangınını önlemek amacıyla, orman yangınlarının artması söz konusu olacağından, izinli alanlar ve yetkili kişiler dışında orman alanlarına giriş - çıkışlar 30 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 1 Eylül 2021 tarihine kadar yasaklanmıştır. Giriş - çıkış yasağının uygulaması ve kontrolünün, Karabük Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüklerince sağlanmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Tescilli piknik ve mesire yerleri dışında, orman alanlarında piknik yapılmaması ve bu alanlara giriş-çıkışa müsaade edilmeyeceğine dair vatandaşların bilgilendirilip, uyarılması gerektiğinin belirtildiği açıklamada, "Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yangına hassas yerlere orman yangınlarına karşı duyarlılığın arttırılması için pankart, tabela, bildiri asılması, ormanlık bölgelerde kolluk kuvvetleri tarafından devriye gezilip, olası yangın tehlikesi oluşması muhtemel durumlarda acil tedbirler alınması, ormanlara 4 kilometre mesafede yer alan ve orman köyü olan köylerin sınırları içinde çoban ateşi, piknik ateşi gibi ateşlere, bahçe ve anız temizliği maksatlı ateş yakılmasına, ayrıca düğün, eğlence amaçlı yapılan kutlamalarda, havai fişek, dilek balonu vb. yanıcı maddelerin kullanımına müsaade edilmemesi kararları alınmıştır" denildi.

(Rıdvan Bostancı/İHA)

Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına girişler yasaklandı
Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına girişler yasaklandı
Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına girişler yasaklandı
Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına girişler yasaklandı

Karabük Valiliği, Karabük, Türkiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına girişler yasaklandı - Son Dakika


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