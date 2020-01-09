Türkiye'nin en büyük bowling salonuna yoğun ilgi - Son Dakika
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Türkiye'nin en büyük bowling salonuna yoğun ilgi

6 saat önce

Samsun'da, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları öncesi yapımı tamamlanan bowling salonuna vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

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Samsun'da, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları öncesi yapımı tamamlanan bowling salonuna vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan ve 2017 yılında kullanıma açılan bowling salonu, 38 hat ile Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise üçüncü büyük salonu konumunda bulunuyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların bowlinge katılımlarından memnun olduklarını söyledi.

Her yaştan bireyin bowling ile çok güzel zaman geçirdiğine işaret eden Kasapoğlu, "İlkokul çağındaki çocukların da engellilerin de 70 yaşındaki vatandaşımızın da oynadığı, sevdiği bir spor. Zor bir spor değil. Ayrı ağırlıkta toplar olduğu için her yaştan insan oynayabiliyor." diye konuştu.

Bowlingin engelli çocukların sosyalleşmeleri açısından önemli bir spor olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Engelli ve engeli bulunmayan çocuklarla okullar arası turnuvalar yapıyoruz. Engelli çocuklar, bowlingde akranlarına fark da atabiliyor. Geçen yıl burada yaklaşık 200 bin kişi bowling oynadı." ifadelerini kullandı.

Bowlinge ilginin artması ve profesyonel sporcular yetiştirmek için çalıştıklarını dile getiren Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise üçüncü büyük salonu olan tesiste Türkiye ve Avrupa'da derece yapacak sporcular yetiştirmek istiyoruz. Federasyonun bu bağlamda çok desteğini görüyoruz. İlerleyen günlerde burada Türkiye ve Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği de yapacağız. Bu salonun cıvıl cıvıl işlemesini, gençler, vatandaşlarımız tarafından doldurulup kullanılmasını istiyoruz."

Yaklaşık 20 yıldır bowling oynayan Erdem Candan, akraba ziyareti için geldiği Samsun'daki bowling salonunda keyifli bir oyun oynadığını ifade etti.

Türkiye, Samsun, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:34 Kaynak: AA
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