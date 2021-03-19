Türkiye'nin "en büyük" canlı hayvan pazarı geçici kapatıldı - Son Dakika

Türkiye'nin "en büyük" canlı hayvan pazarı geçici kapatıldı
19.03.2021 10:37
Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 hafta süreyle kapatıldığı bildirildi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 hafta süreyle kapatıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Vali Salih Ayhan başkanlığında olağanüstü toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun, salgınla mücadele kapsamında bazı tedbirler aldığı belirtildi.
Kurulun, Şarkışla ilçesinde, Kovid-19 vaka sayılarındaki artış ve canlı hayvan pazarına çevre il ve ilçelerden yoğun katılım gerekçesiyle halk sağlığının korunması, salgın riskini yönetme ve yayılımını engelleme amacıyla pazarın 2 hafta süreyle kapatılmasını kararlaştırdığı kaydedildi.
Son Dakika Merkez Bankası TL swap faizini yüzde 19'a yükseltti Hasan Şaş havalimanındaki kavgayla ilgili konuştu: Ne dediğini tam anlamadım ama tepki gösterdim İstanbul Finans Merkezi'nde yer alacak şirketler 10 yıl boyunca Kurumlar Vergisi ödemeyecek Anayasa Mahkemesi Başkanı, HDP'ye kapatma davasına raportör görevlendirdi Bakan Soylu'nun "Canı çıkasıca dernek" diyerek tepki gösterdiği İHD'nin Eş Genel Başkanı bu sabah gözaltına alındı Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti Zehirli balığın temasıyla hastanelik oldu Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu: Anayasa Mahkemesi karar verene kadar Meclis'ten çıkmıyorum