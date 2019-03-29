Türkiye’nin en büyük çatı GES’inin birinci etabı devrede
10 dakika önce
Türkiye'de 'yap-işlet-devret' sistemiyle çalışan Seferoğlu Grup, 'Türkiye'nin İlk Yenilenebilir Enerji Kooperatifi'ne ait 'Türkiye'nin En Büyük Çatı Güneş Enerji Santrali' projesinin birinci etabını devreye aldı.
Türkiye
'de 'yap-işlet-devret' sistemiyle çalışan Seferoğlu Grup, 'Türkiye'nin İlk Yenilenebilir Enerji Kooperatifi'ne ait 'Türkiye'nin En Büyük Çatı Güneş Enerji Santrali' projesinin birinci etabını devreye aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:22
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