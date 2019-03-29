Son Dakika Haberleri: Türkiye’nin en büyük çatı GES’inin birinci etabı devrede

Türkiye’nin en büyük çatı GES’inin birinci etabı devrede

10 dakika önce

Türkiye'de 'yap-işlet-devret' sistemiyle çalışan Seferoğlu Grup, 'Türkiye'nin İlk Yenilenebilir Enerji Kooperatifi'ne ait 'Türkiye'nin En Büyük Çatı Güneş Enerji Santrali' projesinin birinci etabını devreye aldı.

Türkiye’nin en büyük çatı GES’inin birinci etabı devrede, System.String[]
Türkiye'de 'yap-işlet-devret' sistemiyle çalışan Seferoğlu Grup, 'Türkiye'nin İlk Yenilenebilir Enerji Kooperatifi'ne ait 'Türkiye'nin En Büyük Çatı Güneş Enerji Santrali' projesinin birinci etabını devreye aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:22 

Ekonomi
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