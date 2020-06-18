"Türkiye'nin en büyük çiftliği"nde hasat bitmeden ekim başladı - Son Dakika

"Türkiye'nin en büyük çiftliği"nde hasat bitmeden ekim başladı

Şanlıurfa'daki Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde, hububat hasadı yapılan tarlalar, doğrudan ekim yöntemiyle mısır tohumlarıyla buluşuyor.

Şanlıurfa'daki Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde, hububat hasadı yapılan tarlalar, doğrudan ekim yöntemiyle mısır tohumlarıyla buluşuyor.

Dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösterilen Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Tarım İşletmesinde, 559 bin dönümde 160 biçerdöverle başlayan buğday hasadı devam ediyor.

Verimli toprakların boş kalmaması için hummalı bir çalışmanın yürütüldüğü işletmede, bir yandan da hasadı tamamlanan belirli alanlara son teknoloji makinelerle ikinci ürün olarak mısır ekimi yapılıyor.

İşletmenin Bitkisel Üretim Müdür Yardımcısı Muhammet Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işletmedeki buğday hasadında sona yaklaşıldığını belirterek, harmanın gerçekleştiği yerlerde ise ikinci ürün için çalışmalara başlandığını ifade etti.

Doğrudan ekim yöntemiyle 95 bin dekarlık alana ikinci ürün olarak dane ve silajlık mısır ekimine başladıklarını anlatan Altıparmak, çalışmaların 30 makine ve 80 personelle yürütüldüğünü söyledi.

"Mazottan ve zamandan tasarruf ediyoruz"

Altıparmak, doğrudan ekim yönteminin önemli ölçüde tasarruf sağladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Doğrudan ekim yöntemiyle topraktaki rutubeti kaybetmiyoruz bu da su tasarrufu sağlıyor. İkincisi toprak işleme yapmadığımız için mazottan ve zamandan tasarruf ediyoruz. Anızı yakmayarak topraktaki faydalı mikroorganizmaları ve böcekleri öldürmüyoruz. Organik madde olarak da bu saplar bize geri dönüş sağlıyor. Biz anız yakmaya da karşıyız, tasarruflu bir şekilde ekimimize devam ediyoruz. 30 makineyle yaptığımız bu mısır ekimini yaklaşık 20 gün içerisinde bitirmeyi hedeflemekteyiz. Bu ekimimizden yaklaşık 85 bin ton dane mısır ve 30 bin ton yaş silajlık mısır bekliyoruz."

Doğrudan ekim yönteminde hiçbir verim kaybının yaşanmadığına dikkati çeken Altıparmak, "Hatta erken ekimden dolayı kış döneminde mısırlar rutubetini erken bırakıyor, zaman tasarrufu diğer tasarrufumuz oluyor, verimimiz de aynı oluyor. Çiftçilerimize de doğrudan ekim makineleriyle bu yöntemi tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 11:05 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Türkiye'nin en büyük çiftliği'nde hasat bitmeden ekim başladı - Son Dakika Ekonomi

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