Türkiye'nin en büyük 'Çocuk Girişimciler Çarşısı' Tuzla'da açıldı - Son Dakika
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Türkiye'nin en büyük 'Çocuk Girişimciler Çarşısı' Tuzla'da açıldı

22.06.2022 18:14

Türkiye'nin en büyük 'Çocuk Girişimciler Çarşısı' Tuzla'da açıldı Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen 'Çocuk Girişimciler Çarşısı'nda 8-14 yaş arası çocuklar, ekonomik farkındalık oluşturulması amacıyla kurulan stantlarda, kendi getirdikleri ihtiyaç fazlası ürünleri vatandaşların...

Türkiye'nin en büyük 'Çocuk Girişimciler Çarşısı' Tuzla'da açıldı

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen 'Çocuk Girişimciler Çarşısı'nda 8-14 yaş arası çocuklar, ekonomik farkındalık oluşturulması amacıyla kurulan stantlarda, kendi getirdikleri ihtiyaç fazlası ürünleri vatandaşların beğenisine sunarak, satışlarını gerçekleştirdi. Etkinlikte konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Çocuklarımızın doğaya karşı, çevreye karşı iyilik farkındalığını oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Düzenlenen 'Çocuk Girişimciler Çarşısı' etkinliği çerçevesinde 8-14 yaş arası çocuklara geleceğin bireyleri olarak, kendini tanımanın ve ticari ahlakın kazandırılması, eskinin değerlendirilmesi, geri dönüşüm bilincinin artırılması ve atık yönetimine destek olunmanın bilincinin aşılanması hedefleniyor. Çarşıdan elde edilen gelirler sayesinde pazar kumbaraları ile Doğu ve Güneydoğu okullarında belirlenen ilk okullarda Dijital Kütüphaneler oluşturulacak. Düzenlenen etkinliğe katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı stantları gezerek girişimci çocukları tebrik etti.

Düzenlenen etkinlikte kullanmadığı kıyafetlerini satan 7 yaşındaki Eflin Alya, "Ben burada elbiselerimi satıyorum. Güzel bir gün geçeceğini umuyorum. Kullanmadığım kıyafetlerimi satmak istiyorum. Burada çok güzel kıyafetler var, almayı düşünüyorum. Bir sürü kullanmadığımız eşya var" dedi.

Etkinlikte konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Bugün burada eğlenceli, çok neşeli gerçekten çok kıymetli önemli bir organizasyonuna imza atıyoruz. Çocuklar için girişimcilik çarşısı değil aslında hayatı deneyimleme laboratuvarı. Bizim için çok neşeli, 8 - 14 yaşındaki çocuklarımızın bulunması çok eğlenceli bir şey. Bazı organizasyonlarda işi eğlenceli kılıyoruz. Ama çok önemli olduğuna inanıyoruz. Girişimcilik çok kıymetli, oyunlaştırarak bir şeyler satabilmek, bir şeyi arz edebilmek çok kıymetli ve bugünkü gelişen dünyada dijital online ticaretin geliştiği dünyada girişimcilik ruhunun geliştirilmesini düşünüyorum. Oyunlaştırma yöntemiyle hem çocuklarımızın hem de toplumdaki bütün herkesin dikkatini farkındalığı artırmayı düşünüyoruz. Burada aslında hayatı deneyimleyerek, oyunlaştırarak, bu hayatı deneyimleme laboratuvarında geleceği dair çocuklarımızın, ekolojik dengeye, geri dönüşümün kullandığı malzemelerle kazandırmış olduğu çok önemli ekonomik katma değerle beraber karbon ayak izi konusunda doğaya karşı, çevreye karşı iyilik farkındalığını oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

Türkiye, Çocuk, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin en büyük 'Çocuk Girişimciler Çarşısı' Tuzla'da açıldı - Son Dakika

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