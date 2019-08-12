Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin en büyük dönme dolabı 'Antalya'nın Kalbi' açıldı
Son Dakika Güncel Haber

Türkiye'nin en büyük dönme dolabı 'Antalya'nın Kalbi' açıldı

1 saat önce

TÜRKİYE'nin en büyük dönme dolabı olan 'Heart of Antalya- Antalya'nın Kalbi' Aktur Park'ta hizmete girdi.

Türkiye'nin en büyük dönme dolabı 'Antalya'nın Kalbi' açıldı, System.String[]
TÜRKİYE'nin en büyük dönme dolabı olan 'Heart of Antalya- Antalya'nın Kalbi' Aktur Park'ta hizmete girdi.
Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kurulan ve Antalya'yı bir uçtan diğer uca görme imkanı sağlayan 400 ton ağırlığında, 90 metre yüksekliğindeki dönme dolap, dün gece vatandaşların hizmetine sunuldu. 'Heart of Antalya- Antalya'nın Kalbi' adı verilen Türkiye'nin en büyük, Avrupa'da İngiltere'nin başkenti Londra'daki 'London Eye- Londra'nın Gözü'den sonra ikinci büyük dönme dolap, kenti kuş bakışı izleme imkanı sunuyor. Bir turunu 18 dakikada tamamlayan dönme dolabında 4'ü VIP, 42 kapalı ve klimalı kabin bulunuyor. Dün gece hizmete açılan dönme dolap yoğun ilgi gördü.
Aktur Lunapark Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seçkin Etke, dolabın 400 ton ağırlığında ve 90 metre yükseklikte olduğunu söyledi. Türkiye'nin en büyük dönme dolabını açtıklarını kaydeden Ekte, "Çin'de özel olarak üretildi. Malzemelerinin kente gemilerle nakli 2 ay sürdü, kurulumu ise 8 ayda tamamlandı. Heart Of Antalya'nın üç boyutlu görsellerin oynatılabildiği ışıklandırması yaklaşık 450 bin dolara mal oldu" dedi.
Seçkin Ekte, 10 kişilik kabinler için kişi başı ücretin 30 lira, 4 kişilik VIP kabinin ücreti ise 200 lira olduğunu kaydetti.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 09:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bakan Akar'dan ABD ve Rusya'ya kritik Suriye mesajı
İmamoğlu'nun kimlik numarasıyla bahis oynamışlar! Kimler malulen emekli olabilir? İşte malulen emeklilik için hayati önemde şartlar RTÜK Başkanı, Netflix ve Blu TV'ye sansür iddiaları hakkında konuştu: Tabii ki tedbir alacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.8.2019 11:06:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin en büyük dönme dolabı 'Antalya'nın Kalbi' açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]