Türkiye'nin en büyük dönme dolabında ışıl ışıl bayram coşkusu - Son Dakika

ANTALYA'daki Türkiye'nin en büyük dönme dolabı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu ışıl ışıl yansıttı. Dönme dolaba, led ışıklarla Türk bayrağının ay yıldızı yansıtıldı.

Özel gün ve bayramlarda led ışıklarıyla Antalya'yı aydınlatan dönme dolabın ışıkları, bu kez gençler için yandı. 90 metre yükseklik ve 42 kabiniyle Türkiye'nin en büyük dönme dolabı unvanına sahip Aktur Park'taki dönme dolabın gece ışıklandırması, kentin dört bir yanından '19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun' yazılı pankartı görenler, fotoğraflarını çekti.