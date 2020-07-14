Türkiye'nin en büyük E-Spor etkinliği 65 ülkeden katılımla rekora koşuyor - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük E-Spor etkinliği 65 ülkeden katılımla rekora koşuyor

Dünyanın en büyük tavla turnuvası olan İstanbul Tavla Turnuvası, 5 bin yıllık geleneği mobil cihazlara taşıyıp, sokak hayvanları yararına rekor denemesine imza atacak.

Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
Barda işe başlayan kadın kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Son dakika: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödeyecek

Dünyanın en büyük tavla turnuvası olan İstanbul Tavla Turnuvası, 5 bin yıllık geleneği mobil cihazlara taşıyıp, sokak hayvanları yararına rekor denemesine imza atacak.

Alex de Souza, Fernando Muslera ve Burcu Esmersoy gibi birçok ünlü ismin destek verdiği dünyanın en büyük tavla turnuvası olan 'İstanbul Tavla Turnuvası', 18 Temmuz'da başlayıp 25 Temmuz'da son bulacak. 65'den fazla ülkeden e-Sporcu www.tavla.istanbul adresine kayıt yaparak katılım sağlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Tavla Federasyonu, Vodafone Türkiye, Tavla Stars, Passo ve Atölye Grup iş birliğiyle gerçekleşecek organizasyona; Burcu Esmersoy, Alex de Souza, Fernando Muslera gibi ünlü isimler de destek verecek. Katılımcaların ünlü isimlerle tavla oynama fırsatı yaşayacağı turnuva sokak hayvanları yararına düzenlenecek.

TURNUVAYA DÜNYADAN HER YERİNDEN KATILIM VAR

İstanbul Tavla Turnuvası'na 65'den fazla ülkeden 10 binin üzerinde e-Sporcu katılacak. Türkiye'nin haricinde organizasyona; İngiltere, Almanya, İran ve Japonya Marshall Adaları gibi bir çok ülkeden tavlasever ilgi gösterecek. Turnuva, 20 bin 1 katılımcıya ulaştığında ise dünya rekorunun sahibi olacak. Böylece İstanbul'un dünyada bir e-Spor merkezi olması için önemli bir adım da atılacak.

YÜZDE YÜZ YERLİ, ŞİDDET UNSURU BARINDIRMIYOR

Tavla Stars, yüzde yüz yerli ve Türkiye'den yazılımcıların geliştirdiği bir oyun. Şiddet unsurları bulundurmayan oyunun aynı zamanda oldukça rekabetçi olması, oyunu insanların heyecanla oynadığı bir aktiviteye dönüştürüyor.

SOKAK HAYVANLARI YARARINA DÜZENLENECEK

Karantina sürecinde binlerce sokak hayvanları yararına düzenlenecek turnuva mama desteği sağlayacak. Katılımcılar, ünlülerin yapay zeka ile geliştirilen profilleri ile oyunu oynayarak sokak hayvanları yararına bir bağış yapabilecek.

Geçtiğimiz hafta, Burcu Esmersoy, hayranlarını Instagram'da @tavlastars'ı takip etmeye ve uygulamayı ücretsiz indirmeye davet etti. "İstanbul Tavla Turnuvası ile dünya rekorunu kırabiliriz" diyen Esmersoy, "Benimle oynadığınızda sokak hayvanlarına bağış yapacaksınız ve kazanmayı garanti edeceksiniz çünkü tavlada pek iyi değilim" ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı yıldız futbolcu Muslera ise, "Hazır evdeyken, @tavlastars ile eğlenip hem de bağış yapmaya ne dersiniz? 1 hafta boyunca sanal Muslera ile yapacağınız tüm maçlar sokak hayvanlarına mama olarak gidecek" sözlerini paylaştı.

TURNUVAYA KATILIM ÜCRETSİZ, ÖDÜLLER HEYECANI ARTIRIYOR!

Turnuvaya tamamen ücretsiz biçimde katılmak için Tavla Stars oyununu iOS ya da Android mobil cihazlardan ya da Apple bilgisayarlardan indirip kayıt olmak yetecek. Organizasyon kapsamında birinciye 10 bin lira ve Melek Hotels Bozburun'da bir hafta tatil, ikinciye 5 bin lira, üçüncüye 3 bin lira ve dördüncüye 2 bin lira ödül verilecek. Tavlaseverler etkinlik için www.tavla.istanbul adresinden kayıt yaptırıp bilgi alabilecekler.


- İstanbul
İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 10:07 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Türkiye'nin en büyük E-Spor etkinliği 65 ülkeden katılımla rekora koşuyor - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

16:54 Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir 16:47 Barda işe başlayan kadın kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 16:14 Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:38 Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı 15:29 Faturaları düşürmek için doğal gaz endekslerini düşüren şahıs yakalandı 15:26 Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu 15:18 Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor 14:58 Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 14:56 Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:40 Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:41 Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
16:54
Barda işe başlayan kadın kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
16:14
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
15:38
Faturaları düşürmek için doğal gaz endekslerini düşüren şahıs yakalandı
15:29
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
15:26
Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
15:18
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
14:58
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
14:56
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 17:11:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin en büyük E-Spor etkinliği 65 ülkeden katılımla rekora koşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]