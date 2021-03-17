Türkiye'nin en büyük elektrik üretim şirketleri belli oldu - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük elektrik üretim şirketleri belli oldu

17.03.2021 12:55
Türkiye'nin en büyük elektrik üretim şirketleri belli oldu, System.String[]

Türkiye'nin en büyük elektrik üreticileri listesinde ilk sırayı kamu kuruluşu olan Elektrik Üretim AŞ alırken, bu şirketi ENKA ve Enerjisa Üretim takip etti.

Türkiye'nin en büyük elektrik üreticileri listesinde ilk sırayı kamu kuruluşu olan Elektrik Üretim AŞ alırken, bu şirketi ENKA ve Enerjisa Üretim takip etti.

Uluslararası danışmanlık şirketi Kearney ve Enerji Günlüğü tarafından bu yıl ikincisi hazırlanan MW100 - Türkiye'nin En Büyük 100 Elektrik Üreticisi Araştırması'nın sonuçları, çevrim içi düzenlenen toplantıda açıklandı.

Araştırmaya göre, Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 2020'de yeni tip koronavirüs salgınına rağmen yüzde 5 artışla 95 bin 890 megavata ulaştı. Türkiye'nin 2020'deki kurulu güç artışındaki kapasitenin neredeyse tamamı yenilenebilir kaynaklardan sağlandı.Geçen yılki elektrik tüketimi ise 305 milyar kilovatsaati aştı.

Elektrik üretiminde rüzgar, güneş ve jeotermal kaynakların payı 2019'daki yüzde 13 seviyesinden geçen yıl yüzde 20'ye yükseldi. Tüm yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı ise yüzde 43 oldu.

Türkiye'nin en büyük elektrik üreticisi 20 bin 981 megavat kapasiteyle kamu kuruluşu olan EÜAŞ olurken, bu kapasite Türkiye'nin toplam kurulu gücünün yüzde 22'sini oluşturdu.

Listenin ikinci sırasında ise 3 bin 830 megavat kapasiteyle ENKA yer aldı. Bu şirketi 3 bin 608 megavat kurulu gücü bulunan Enerjisa Üretim, 2 bin 818 megavatla Eren Enerji ve 2 bin 737 megavat kapasiteyle Çelikler Holding takip etti.

Cengiz Enerji, Limak Enerji, Aydem Enerji, İÇDAŞ ve Bilgin Enerji de Türkiye'de en yüksek kurulu güce sahip ilk 10 şirket arasında yer aldı ve böylece ilk 10 şirket, araştırmanın ilk yılına göre değişmedi.

Limak Enerji, ilk 10 şirket içinde 2020'de kurulu gücünü en çok artıran kurum oldu.

En büyük kaynak hidroelektrik

Hidroelektrik, toplam kurulu gücün 26 bin 439 megavatını oluşturarak en yüksek kapasiteye sahip kaynak olurken, doğal gaz santrallerinin kapasitesi 23 bin 561 megavat olarak hesaplandı.

Bu kaynakları toplam 19 bin 510 megavat kurulu güçle yerli ve ithal kömür santralleri takip etti.

Rüzgar enerjisi santralleri ise 7 bin 417 megavat kurulu güçle kömür santrallerini izledi.

Listeye yeni giren şirketler "yenilenebilirci"

MW100 listesine bu yıl 9 yeni şirket dahil oldu. Yeni katılan şirketlerin yüzde 80'inin sadece yenilenebilir enerji kaynaklarında yatırımı bulunuyor.

Geçen yıl hidroelektrik santrali yatırımlarıyla listeye 60'ıncı sıradan giren Energo-Pro şirketinin yanı sıra Greeneco Enerji, MÖN İnşaat Enerji, Yıldızlar Enerji, Peker Enerji, Kıvanç Enerji, Akbaş Holding, Akış Enerji ve Oltan Köleoğlu Enerji listeye yeni giriş yapan şirketler arasında yer aldı.

Türkiye, gelişmiş ülkeleri geride bıraktı

Kearney Türkiye Yönetici Ortağı Onur Okutur, enerji yatırımlarının artarak yerli ve yenilenebilir kaynaklar özelinde ilerlediğini dile getirdi.

Türkiye'nin enerji dönüşümünde önemli bir ilerleme kaydettiğini ifade eden Okutur, "Şimdi serbest piyasa koşullarında çok daha uygun maliyetlerle ve çevreci şekilde enerji tedarikini sağlayabiliyoruz. Yenilenebilir kaynakların Türkiye'nin toplam elektrik kapasitesindeki payı yüzde 51,5'e yükseldi. Türkiye, 2020'de yüzde 43'lük yenilenebilir enerji üretim payı ile dünyadaki pek çok gelişmiş ekonomiyi geride bıraktı. Bu doğrultuda çevre ve sürdürülebilirlik odaklı bir enerji yönetimi uyguladığını bir kez daha göstermiş oldu." diye konuştu.

Okutur, geçen yıl hibrit elektrik santrallerinin kapasite artışında büyük bir etkisi olmadığını fakat bu alandaki yatırımlara ciddi bir ilgi olduğunu ve bu yıl hibrit yatırımlarda önemli artış beklediklerini kaydetti.

Enerjisa, Türkiye, Enerji, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin en büyük elektrik üretim şirketleri belli oldu - Son Dakika Ekonomi


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