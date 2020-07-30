Türkiye'nin en büyük feribotları Orta Asya ve Türki Cumhuriyetlere yük akışı sağlıyor - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük feribotları Orta Asya ve Türki Cumhuriyetlere yük akışı sağlıyor

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki tersanede 4 yılda inşa edilen Türkiye'nin en büyük feribotları Orta Asya ve Türki Cumhuriyetlere yük akışı sağlıyor.

7 katlı, 136,5 metre uzunluğa, 24 metre genişliğe ve 50 vagon taşıma kapasitesine sahip İdris-i Bitlisi ve Sultan Alparslan adlı ikiz feribotlar, aynı zamanda 350 yolcu taşıma kapasitesine de sahip. Bölgenin ekonomik ve coğrafi şartlarından kaynaklı kısıtlı istihdam kapasitesine karşı Tatvan'da inşa edilen Sultan Alparslan ve İdris-i Bitlisi feribotları ile gerçekleştirilen yük ve yolcu taşımacılığı Bitlis ve ülke ekonomisine de ciddi katkılar sağlıyor.

Van Gölü'nde çalıştırılan feribotlarda, makine arızası olmadığı takdirde günde iki defa sabah saat 08.00 ve öğlenden sonra saat 16.00 olmak üzere Tatvan iskelesinden Van istikametine hareket ediyor. Feribotlar, bölgenin stratejik önemi göz önüne alınarak hem istihdam oluşturmak hem de Orta Asya ve Türki Cumhuriyetleri ile ötesi ülkelere yük akışını daha hızlı bir şekilde sağlıyor.

Tren maharetiyle feribota yüklenen vagonlar buradan Van'a, Van'dan ise yine trenlerle Orta Asya ve Türki Cumhuriyetlere götürülüyor. İHA muhabirine açıklamada bulunan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, "Tatvan Feribot İşletmemize ait iki tane feribotumuz var. Bu iki feribot her biri Türkiye'nin en büyük feribotları olma özelliğine sahip. Birinin ismi Sultan Alparslan diğerinin ismi ise İdris-i Bitlisi'dir. Bu feribotların her biri 4 bin ton yük ve 350 yolcu kapasitesine sahiptir. Tatvan'a kadar gelen yük vagonlarını biz oradan tek tek raylardan geçirerek feribotlara bindiriyoruz ve Van'a kadar geçişini sağlıyoruz. Bu feribotların varlığı ilimiz ekonomisine çok ciddi değer katıyor" şeklinde konuştu.