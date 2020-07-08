Türkiye'nin en büyük gençlik merkezi Malatya'da açılıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin, bütün insanlığın ortak değerlerini yüceltmek için kendilerini en iyi şekilde yetiştirdiklerine işaret ederek, "Bizler de onlara bütün imkanlarımızla destek oluyor, kendilerine en yüksek standartları oluşturmak için adımlar atmaya çalışıyoruz" dedi.

Bakan Kasapoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak için gittiği Malatya 'da Türkiye 'nin en büyük gençlik merkezi olan Kaynarca Gençlik Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

"PAROLAMIZ HER DAİM SPORDA ÖNCÜ GENÇLİĞİYLE GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İDEALİDİR"

Gençlik merkezi inşaatı hakkında yetkililerden bilgi alan ve inşaatı en ince ayrıntısına kadar titizlikle inceleyen Bakan Kasapoğlu, Malatyalı gençlerin yüreklerinin "Güçlü bir Türkiye" ideali için attığına işaret ederek, "Gençlerimiz, bütün insanlığın ortak değerlerini yüceltmek için kendilerini en iyi şekilde yetiştiriyor, geleceğe hazırlıyorlar. Bizler de onlara bütün imkanlarımızla destek oluyor, kendilerine en yüksek standartları oluşturmak için adımlar atmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın liderliğinde parolalarının, her daim sporda öncü, gençliğiyle güçlü bir Türkiye ideali olduğunu vurguladı.

Malatya'da gençlik merkezlerinin, Malatya'nın gençlerine iyi şekilde hizmet verebilmek için gece gündüz çalıştığını dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Bu merkezlerimizde gençlerimiz sosyal çalışmalarda, gönüllülük çalışmalarında aktif görevler üstleniyor. Buna ilave olarak, eğitim, kültür, sanat ve spor faaliyetlerine katılıp kendilerini geliştirme imkanı yakalıyorlar. Gençlerimizin boş zamanlarını nitelikli aktivelerle geçirmelerini ve bu sayede birçok yeni kazanımlar elde etmelerini sağlamak bizim en büyük amacımız" diye konuştu.

SPOR TEMALI GENÇLİK MERKEZİ