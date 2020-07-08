Türkiye'nin en büyük gençlik merkezi Malatya'da açılıyor - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük gençlik merkezi Malatya'da açılıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin, bütün insanlığın ortak değerlerini yüceltmek için kendilerini en iyi şekilde yetiştirdiklerine işaret ederek, "Bizler de onlara bütün imkanlarımızla destek oluyor, kendilerine en yüksek standartları oluşturmak için adımlar...

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin, bütün insanlığın ortak değerlerini yüceltmek için kendilerini en iyi şekilde yetiştirdiklerine işaret ederek, "Bizler de onlara bütün imkanlarımızla destek oluyor, kendilerine en yüksek standartları oluşturmak için adımlar atmaya çalışıyoruz" dedi.

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Bakan Kasapoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak için gittiği Malatya'da Türkiye'nin en büyük gençlik merkezi olan Kaynarca Gençlik Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

"PAROLAMIZ HER DAİM SPORDA ÖNCÜ GENÇLİĞİYLE GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İDEALİDİR"

Gençlik merkezi inşaatı hakkında yetkililerden bilgi alan ve inşaatı en ince ayrıntısına kadar titizlikle inceleyen Bakan Kasapoğlu, Malatyalı gençlerin yüreklerinin "Güçlü bir Türkiye" ideali için attığına işaret ederek, "Gençlerimiz, bütün insanlığın ortak değerlerini yüceltmek için kendilerini en iyi şekilde yetiştiriyor, geleceğe hazırlıyorlar. Bizler de onlara bütün imkanlarımızla destek oluyor, kendilerine en yüksek standartları oluşturmak için adımlar atmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde parolalarının, her daim sporda öncü, gençliğiyle güçlü bir Türkiye ideali olduğunu vurguladı.

Malatya'da gençlik merkezlerinin, Malatya'nın gençlerine iyi şekilde hizmet verebilmek için gece gündüz çalıştığını dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Bu merkezlerimizde gençlerimiz sosyal çalışmalarda, gönüllülük çalışmalarında aktif görevler üstleniyor. Buna ilave olarak, eğitim, kültür, sanat ve spor faaliyetlerine katılıp kendilerini geliştirme imkanı yakalıyorlar. Gençlerimizin boş zamanlarını nitelikli aktivelerle geçirmelerini ve bu sayede birçok yeni kazanımlar elde etmelerini sağlamak bizim en büyük amacımız" diye konuştu.

SPOR TEMALI GENÇLİK MERKEZİ

Modern mimarisi ve gençlerin her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde dizayn edilen ve 58 dönümlük bir arazi üzerinde kurulan Kaynarca Gençlik Merkezi, "spor temalı" olma özelliği de taşıyor. Gençlik merkezinde, sinema, konferans ve spor salonları, atölyeler, kütüphane, inovasyon merkezleri gibi birçok tesis bulunuyor. Kaynarca Gençlik Merkezi hizmete açıldıktan sonra Battalgazi, Hanımınçiftliği, Melekbaba, Taştepe ve Kaynarca bölgesindeki gençlere kapılarını açacak ve gençleri olumsuz alışkanlıklardan uzaklaştırarak sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerden yararlanmasına katkı sağlayacak.


Mehmet Kasapoğlu, Kaynarca, Türkiye, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:10 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Türkiye'nin en büyük gençlik merkezi Malatya'da açılıyor - Son Dakika Spor

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