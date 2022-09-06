Van Gölü'nde kartpostallık günbatımı - Son Dakika
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Van Gölü'nde kartpostallık günbatımı

06.09.2022 13:03
Van Gölü'nde kartpostallık günbatımı

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'ndeki günbatımı kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'ndeki günbatımı kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

3 bin 755 kilometrekarelik yüzölçümü, bin 646 metrelik rakımı ile Türkiye'nin en büyük gölü ve sodalı özelliğiyle de dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde özellikle yaz aylarında oluşan günbatımı izleyenleri hayran bırakıyor. Akşam saatlerinde güneşin ufuk noktasına yaklaşması ile oluşan kızıllık göz alıcı bir renge bürünürken, düğün fotoğrafçılarının da ilgi odağı oluyor.

(Muhammed Onur Yavrutürk/İHA)

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Kaynak: İHA

Van Gölü, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Gölü'nde kartpostallık günbatımı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van Gölü'nde kartpostallık günbatımı - Son Dakika
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