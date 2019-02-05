Türkiye'nin En Büyük Gözlemevine Daha Rahat Ulaşılacak

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Atatürk Üniversitesi (ATAÜ) arasında Türkiye'nin en büyük gözlemevi olan Doğu Anadolu Gözlemevine (DAG) ulaşımı kolaylaştırmak ve çalışmalardaki verimi arttırmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Atatürk Üniversitesi (ATAÜ) arasında Türkiye'nin en büyük gözlemevi olan Doğu Anadolu Gözlemevine (DAG) ulaşımı kolaylaştırmak ve çalışmalardaki verimi arttırmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.



ATAÜ tarafından yapılan açıklamaya göre, ATAÜ Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Çelik ve DAG projesinin yürütücüsü ve Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Müdürü Doç. Dr. Cahit Yeşilyaprak, DAG'ın alt yapı ve üst yapısının korunması için hazırlanan protokolün imza töreninde bir araya geldi.



Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde imzalanan protokolde, DAG teleskopu yerleşkesinin potansiyelinin ve yapılan yatırımların kalıcı olması, korunmasının yanı sıra yerleşkede kurulmakta olan hassas aygıtların ve sistemlerin sürekli çalışabilir durumda tutulması için DAG yerleşkesinin alt ve üst yapısal olarak desteklenmesi ve korunması başlıkları yer aldı.



Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bu törende yaptığı açıklamada, DAG yerleşkesi ve Konaklı Kayak Merkezine ait yerleşkede yapılacak çalışmaları Atatürk Üniversitesi ile imzalanacak protokol dahilinde eksiksiz yerine getireceklerini ifade etti.



Konaklı Kayak Merkezini de içinde bulunduran DAG yerleşkesinin, sadece bilimsel açıdan değil aynı zamanda turizm ve sportif açıdan da büyük önem taşıdığını söyleyen Sekmen, "Özellikle kış ve doğa sporlarına yönelik büyük bir potansiyele sahip olan bu bölge için Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelenin en iyisi yapmaya daima hazırız." ifadelerini kullandı.



Törende konuşan Rektör Çomaklı ise, DAG'a ulaşımı kolaylaştırmak ve çalışmadaki verimi arttırmak için bu protokolü imzaladıklarını belirterek, "Atatürk Üniversitesinin en önemli paydaşlarından olan Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile mutabakata varmış olmaktan mutluluk duyuyoruz." şeklinde konuştu.

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