Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santrali için 812 milyon dolarlık finansman anlaşması imzalandı - Son Dakika

Kalyon Enerji, İngiliz İhracat Kredi Ajansı (UKEF), JP Morgan Chase Bank, Denizbank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Türkiye Vakıflar Bankası ile 12 yıl vadeli toplam 812 milyon dolarlık finansman anlaşması imzaladı.

Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali Proje Finansman İmza Töreni'ne Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu, Doğu Avrupa ve Orta Asya Ticaret Müsteşarı Kenan Poleo, UKEF Çalışma Grubu Başkanı Gordon Welsh, Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop, TSKB Genel Müdürü Ece Börü, JP Morgan Chase Bank Genel Müdür Yardımcısı Kaan Zaimoğlu ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

Törende, Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santrali projesi olma özelliğini taşıyan Karapınar Güneş Enerjisi Santrali için UKEF, JP Morgan Chase Bank ve 6 Türk bankasıyla 12 yıl vadeli 812 milyon dolarlık finansman anlaşması imzalandı.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kalyoncu, törendeki konuşmasında, yaptıkları anlaşmayla önemli bir kaynağı temin ettiklerini belirterek, "Kalyon olarak sağladığımız bu kaynak, Türkiye ekonomisine olan güvenin yanı sıra Kalyon Holding'in sağlam ve sürdürülebilir finansal yapısının da ispatıdır." dedi.

Toplam 1350 megavat panel gücünde olacak Karapınar santralinde 550 megavat kapasiteyi devreye aldıklarını ifade eden Kalyoncu, şöyle devam etti:

"Kalyon PV fabrikamızın üretim kapasitesini 1000 megavata çıkarttık. Santral 1350 megavat panel kurulu gücüyle tam kapasiteye ulaşacak. Büyük bir mutlulukla söyleyebilirim ki hedeflerimizin çok ilerisindeyiz. Santralin tam kapasiteyle faaliyete geçme hedefini 1 yıl öne çekmiş bulunuyoruz. Kalyon Enerji, Türkiye'nin yenilenebilir ve temiz enerji alanındaki kararlılığını bütün dünyaya gösterirken, aynı zamanda ülkemize yıllık 400 milyon dolar döviz ikamesi sağlıyor. Kalyon PV tarafından yüzde 80 yerlilikte güneş panelinin Türkiye'de üretilmesi, cari açığın azaltılması ve nitelikli istihdam sağlanması açısından stratejik önem taşıyor."

2 milyon kişiye temiz elektrik

Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi santrali tamamlandığında, tek bir saha üzerine kurulu Avrupa'nın en büyük güneş santrali olacak. Toplam 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğüne sahip olacak santral tamamlandığında 20 milyon metrekarelik bir alanda temiz enerji üretimi gerçekleştirecek.

Santral tam kapasiteye ulaştığında 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak ve yıllık 1,5 milyon tonun üzerinde karbon emisyonunun önüne geçecek.