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Türkiye'nin en büyük iskan projesinde taşınma işlemi Temmuz ayından sonra başlayacak - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük iskan projesinde taşınma işlemi Temmuz ayından sonra başlayacak

23.06.2021 11:46

- Türkiye'nin en büyük iskan projesinde taşınma işlemi Temmuz ayından sonra başlayacak Baraj inşaatı nedeniyle sular altında kalacak olan Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2 bin 654 hak sahibi yeni yerleşim yerine taşınacakları günü bekliyor Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin: "Taşınma sürecinin...

- Türkiye'nin en büyük iskan projesinde taşınma işlemi Temmuz ayından sonra başlayacak

Baraj inşaatı nedeniyle sular altında kalacak olan Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2 bin 654 hak sahibi yeni yerleşim yerine taşınacakları günü bekliyor

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin:

"Taşınma sürecinin en az 4-5 ay süreceğini düşünüyorum"

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden baraj inşaatı nedeniyle suları altında kalacak ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim alanındaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Türkiye'nin en büyük iskan projesi olacak olan yeni yerleşim yeri tamamlandığında taşınma işleminin 5 ay sürmesi planlanıyor.

Tamamlandığında temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Yusufeli Barajı tamamlandığında su tutma işlemi başlayacak. Su tutma işleminin yıl sonu itibariyle başlamasının planlandığı baraj nedeniyle ilçe merkezinin yeni yerleşim yerine taşınma işlemi işi Temmuz ayından sonra başlayacak.

24 milyon metreküp kazı, 11 milyon metreküp dolgu yapılarak 153 hektar alan elde edildi

2015 yılında mevcut ilçenin hemen üst kısmındaki Yansıtıcılar-Sakut mevkisinde üç ayrı bölgede başlayan Yusufeli yeni yerleşim yeri altyapı çalışmalarında bugüne kadar 24 milyon metreküp kazı, 11 milyon metreküp dolgu yapılarak 153 hektar alan elde edildi. Yeni ilçe merkezinin kurulacağı alanda altyapı için kazı ve dolgu çalışmaları tamamlanırken, atık su, yağmur suyu, elektrik hatları, destekleme, yol, kaldırım, çevre düzenlemesi, toprak taşınması, sulama sistemi, dere ıslahı gibi sanat yapılarının inşasında da yüzde 90 seviyesine ulaşıldı. İlçe merkezi ile birlikte su altında kalacak Yeniköy, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Meşecik, Çevreli, Tekkale ve İşhan köylerinin yeni köy yerleşim yerinin altyapı çalışmaları da sürüyor.

Çalışmalar 3 ayrı bölgede, 10 etap halinde yürütülüyor

TOKİ tarafından yapılmakta olan Yusufeli ilçesi yeniden yerleşim üstyapı çalışmaları da 3 ayrı bölgede 10 etap halinde yürütülüyor. Birinci bölge olarak adlandırılan Sakut Vadisi'ndeki üstyapı inşaatı 1. etaptaki çalışmalarda hükümet konağı, ilçe emniyet müdürlüğü, adliye, PTT, kütüphane, ilçe gençlik ve spor müdürlüğü, kapalı spor salonu, merkez cami ve müftülük binası, öğretmenevi ve 16 derslikli ortaokul yapımı tamamlandı. Birinci bölgedeki 2. etap çalışmalarında da 518 konut, 69 dükkan, 2 ticaret merkezi, belediye hizmet binası ve 25 yataklı hastane inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinde yüzde 65 seviyesine ulaşıldı.

Birinci bölgedeki 3. etap üstyapı inşaatında ise 208 konut, 16 dükkan ve 6 ticaret merkezinin inşaatı devam ederken, fiziki gerçekleşme yüzde 5 olarak kaydedildi.

İkinci bölge olarak adlandırılan Yansıtıcılar mevkiindeki 1. etaptaki 340 konut ve 16 dükkan inşaatında yüzde 50'lik fiziki gerçekleşme sağlanırken, 2. etapta inşa edilen 248 konut ve 32 dükkan inşaatında da yüzde 42 seviyesine ulaşıldı.

İkinci bölge 3. etapta 336 konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinde yüzde 40, 4. etapta 250 konut ve 4 dükkan inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinde yüzde 60, 5. etapta sürdürülen 226 konut, 4 dükkan ve toplam 812 dükkanlı 2 ticaret merkezi inşaatlarında yüzde 5'lik fiziki gerçekleşme sağlandı.

Üçüncü bölgedeki 1. etapta 334 konut, 16 dükkan, ilçe jandarma komutanlığı, 24 derslikli lise ve sağlık ocağı inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi tamamlanırken, 2. etapta yürütülen 224 konut, 8 dükkan ve semt cami inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinde de yüzde 95 seviyesine gelindi.

2 bin 654 hak sahibiyle Türkiye'nin en büyük iskan projesi

Baraj nedeniyle Yusufeli ilçe merkezinin sular altında kalacak olması nedeniyle yürütülen yeni yerleşim yeri iskan projesinin Türkiye'nin en büyük iskan projesi olduğunu ifade eden Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, Yusufeli ilçe merkezi ile dört köyün tamamen, 14 köyün ise kısmen bundan etkileneceğini söyledi.

Şuan 7 köyü kurulumu devam ederken, ilçe merkezinde üst yapı çalışmaları ise sürdüğünü söyleyen Aytekin "İnşallah bu yıl sonu itibariyle su tutmuş olunacak. Ülkemizde taşınan ilçeler oldu fakat baraj nedeniyle 2 bin 654 hak sahibiyle ülkemizin en büyük iskan projesi Yusufeli yeni yerleşim yeri diyebiliriz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen hak sahibi sistemi var ona göre 2 bin 645 hak sahibi olarak görülüyor. Bundan ayrı hak sahibi olamayan hemşerilerimiz içinde çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"Taşınma başlı başına bir sorun olacak"

"Bir ilçeyi bütün eklentileriyle birlikte taşıyacağız" diyen Aytekin "Yani 4 yada 5 aylık bir sürecin burayı taşımaya anca yetişecek diye düşünüyorum. Çünkü burada taşınma başlı başına bir sorun olacak. Yeni yerleşim yerine ulaşırken aradaki sizi oraya ulaştıracak yolları, trafiği düzenlemek de önemli olacak. Ogün trafiği yönetmek bile burada bir probleme dönüşecek. Bunları düşündüğümüz zaman en az 4-5 ay süreceğini ön görüyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en büyük iskan projesinde taşınma işlemi Temmuz ayından sonra başlayacak
Türkiye'nin en büyük iskan projesinde taşınma işlemi Temmuz ayından sonra başlayacak
Türkiye'nin en büyük iskan projesinde taşınma işlemi Temmuz ayından sonra başlayacak
Türkiye'nin en büyük iskan projesinde taşınma işlemi Temmuz ayından sonra başlayacak

Yusufeli, Hisarcık, Türkiye, Baraj, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin en büyük iskan projesinde taşınma işlemi Temmuz ayından sonra başlayacak - Son Dakika Ekonomi


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