Kamu ve özel sektörden 750+ üst düzey yöneticinin katılması planlanan etkinlikte 40+ konuşmacı, fuar alanında 20+ sergi alanı sahibi, teknoloji atölyeleri, yuvarlak masa toplantıları ve çeşitli aktiviteler yapılacak.
Türkiye'ninen büyük "Kamu Teknoloji" etkinliği olan bu etkinlikte, uzman konuşmacı kadrosuyla, Dijital Dönüşüm ve Kamu Kurumları, Milli Teknoloji Hamlesi, IoT, Yapay Zeka, Büyük Veri ve Siber Güvenlik, 5G, Akıllı Şehirler, Metaverse, Blockchain gibi başlıklar ele alınacak.
Sektörün marka bilinirliği yüksek firmaları tarafından oldukça ilgi gören bu etkinlikte konuşmacı olmak isteyenlerin info@effuture.com adresiyle iletişime geçmesi isteniyor.
Son Dakika › Teknoloji › Türkiye'nin en büyük 'Kamu Teknoloji' etkinliği kapsamında konuşmacı onayları başladı - Son Dakika