Türkiye'nin en büyük "Kamu Teknoloji" etkinliği kapsamında konuşmacı onayları başladı - Son Dakika
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Türkiye'nin en büyük "Kamu Teknoloji" etkinliği kapsamında konuşmacı onayları başladı

17.05.2022 11:12
Türkiye'nin en büyük "Kamu Teknoloji" etkinliği kapsamında konuşmacı onayları başladı

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı, tarafımız Bilişim Vadisi organizatörlüğü ve EFF Organizasyon'un destekleriyle 6 Ekim'de Bilişim Vadisi Kongre merkezinde başlayacak.

Kamu ve özel sektörden 750+ üst düzey yöneticinin katılması planlanan etkinlikte 40+ konuşmacı, fuar alanında 20+ sergi alanı sahibi, teknoloji atölyeleri, yuvarlak masa toplantıları ve çeşitli aktiviteler yapılacak.

EN BÜYÜK KAMU TEKNOLOJİ ETKİNLİĞİ

Türkiye'ninen büyük "Kamu Teknoloji" etkinliği olan bu etkinlikte, uzman konuşmacı kadrosuyla, Dijital Dönüşüm ve Kamu Kurumları, Milli Teknoloji Hamlesi, IoT, Yapay Zeka, Büyük Veri ve Siber Güvenlik, 5G, Akıllı Şehirler, Metaverse, Blockchain gibi başlıklar ele alınacak.

SİZ DE KONUŞMACI OLABİLİRSİNİZ

Sektörün marka bilinirliği yüksek firmaları tarafından oldukça ilgi gören bu etkinlikte konuşmacı olmak isteyenlerin info@effuture.com adresiyle iletişime geçmesi isteniyor.

Türkiye'nin en büyük 'Kamu Teknoloji' etkinliğinde konuşmacı onayları başladı
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Türkiye, Kamu, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Türkiye'nin en büyük 'Kamu Teknoloji' etkinliği kapsamında konuşmacı onayları başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin en büyük "Kamu Teknoloji" etkinliği kapsamında konuşmacı onayları başladı - Son Dakika
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