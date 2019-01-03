Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin En Büyük Kardan Heykelleri Sarıkamış Şehitleri İçin Yapıldı

Türkiye'nin En Büyük Kardan Heykelleri Sarıkamış Şehitleri İçin Yapıldı

2 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4-7 Ocak'ta düzenlenecek Sarıkamış Harekatının 104. yılı anma etkinlikleri kapsamında 200 kamyon kar kullanılarak Türkiye'nin en büyük kardan heykelleri yapıldı.

Türkiye'nin En Büyük Kardan Heykelleri Sarıkamış Şehitleri İçin Yapıldı, System.String[]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4-7 Ocak'ta düzenlenecek Sarıkamış Harekatının 104. yılı anma etkinlikleri kapsamında 200 kamyon kar kullanılarak Türkiye'nin en büyük kardan heykelleri yapıldı.

Sarıkamış ilçesinde 4-7 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek anma programında sergilenecek heykeller için Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin oteller bölgesine 200 kamyon kar getirildi. Heykeller, Kafkas, Atatürk, İbrahim Çeçen, Bayburt ve Muş Alparslan Üniversitelerinden gelen bir grup öğretim görevlisinin 15 gün süren çalışmasının ardından tamamlandı.

Muş Alpaslan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Erhan Karadağ, kardan heykeller için her yıl farklı temalar işlendiğini söyledi.

Yapılan kardan heykellerin açılışı 5 Ocak Cumartesi günü yapılacak. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:32 Kaynak: İHA

Kars, Türkiye, Sarıkamış, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marketlerden Sonra Eczanelerde de Poşetler Parayla Satılmaya Başlandı Emeklilerin Maaş Zammı Belli Oldu

Milyonların Maaş Zammı Belli Oldu! İşte Mesleğine Göre Zamlı Maaşlar Türkiye Seferber Olmuştu, Ölümü Herkesi Yasa Boğdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 15:32:23. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin En Büyük Kardan Heykelleri Sarıkamış Şehitleri İçin Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]