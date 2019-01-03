Türkiye'nin En Büyük Kardan Heykelleri Sarıkamış Şehitleri İçin Yapıldı
47 dakika önce
Türkiye'nin en büyük kardan heykelleri Sarıkamış Şehitleri için yapıldıKARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4-7 Ocak'ta düzenlenecek Sarıkamış Harekatının 104. yılı anma etkinlikleri kapsamında 200 kamyon kar kullanılarak Türkiye'nin en büyük kardan heykelleri yapıldı.
Türkiye
'nin en büyük kardan heykelleri Sarıkamış
Şehitleri için yapıldı
KARS - Kars
'ın Sarıkamış ilçesinde 4-7 Ocak'ta düzenlenecek Sarıkamış Harekatının 104. yılı anma etkinlikleri kapsamında 200 kamyon kar kullanılarak Türkiye'nin en büyük kardan heykelleri yapıldı.
Sarıkamış ilçesinde 4-7 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek anma programında sergilenecek heykeller için Cıbıltepe Kayak Merkezi
'nin oteller bölgesine 200 kamyon kar getirildi. Heykeller, Kafkas, Atatürk
, İbrahim Çeçen
, Bayburt
ve Muş
Alparslan Üniversitelerinden gelen bir grup öğretim görevlisinin 15 gün süren çalışmasının ardından tamamlandı.
Muş Alpaslan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Erhan Karadağ
, kardan heykeller için her yıl farklı temalar işlendiğini söyledi.
Yapılan kardan heykellerin 5 Ocak 2019 Cumartesi günü açılışı yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:23 Kaynak: İHA
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