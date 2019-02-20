Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin En Büyük Kongre Fuarı M.İ.C.E. Kapılarını Aralıyor

Türkiye'nin En Büyük Kongre Fuarı M.İ.C.E. Kapılarını Aralıyor

6 dakika önce

Türkiye'nin en büyük kongre fuarı "The ACE of M.İ.C.E. Exhibition" kongre, toplantı ve etkinlik sektörünü bu yıl 6'ncı kez bir araya getiriyor.

Türkiye'nin En Büyük Kongre Fuarı M.İ.C.E. Kapılarını Aralıyor, System.String[]

Dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerini İstanbul'da buluşturan fuara Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Uzak Doğu ve Rusya gibi çok sayıda destinasyon katılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle, ilki 2014 yılında düzenlenen dev buluşma, bu yıl kapılarını Türk Hava Yollarının ana sponsorluğunda aralıyor.

'Turizm Medya Grubu' tarafından İstanbul Kongre Merkezi'nde, 20-22 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuar 250 yabancı ile 400 yerli katılımcıyı ağırlıyor.

Daha Fazla Alıcı, Daha Fazla Ağ

Türkiye'nin kongre, toplantı ve etkinlik sektöründe iş hacmini artıran "The ACE of M.İ.C.E. Exhibition" firmalara daha fazla alıcıya ulaşarak ağlarını genişletme imkanı sağlıyor.

Türkiye'de kongre turizminin gelişim ivmesine de önemli katkıları olan sektör buluşması dünya genelinde kaliteyi arttırarak, farkındalık oluşturuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ise "The ACE of M.İ.C.E.Exhibition" fuarına 40 metrekarelik bir stand ile katılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:54 Kaynak: Bültenler

İstanbul, Türkiye, Güncel
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