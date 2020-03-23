Türkiye'nin en büyük konteyner limanında sıkı koronavirüs önlemleri alındı - Son Dakika
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Türkiye'nin en büyük konteyner limanında sıkı koronavirüs önlemleri alındı

6 saat önce

Türkiye'nin en büyük konteyner limanında sıkı koronavirüs önlemleri alındıTEKİRDAĞ'da kurulu olan, Avrupa'nın ikinci, Türkiye'nin en büyük konteyner limanı Asyaport'ta, koronavirüse karşı sıkı tedbirler alındı.

Türkiye'nin en büyük konteyner limanında sıkı koronavirüs önlemleri alındı

TEKİRDAĞ'da kurulu olan, Avrupa'nın ikinci, Türkiye'nin en büyük konteyner limanı Asyaport'ta, koronavirüse karşı sıkı tedbirler alındı. Limana yanaşan yabancı ülke gemilerindeki personelin karaya çıkmasına izin verilmezken, ihtiyaçları, paket yiyecekler halinde lojistik firmalarınca karşılanıyor. Tam kapasiteyle çalışılan Asyaport'ta, başta gıda, ilaç ile temizlik maddelerinin ithalat ve ihracatında Türkiye ve dünyaya büyük katkı sağlanıyor.

Tekirdağ'daki Avrupa'nın en büyük ikinci konteyner limanı olan Asyaport'ta, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler artırıldı. Günde 5 bin konteynerin indirme ve yükleme işlemlerinin yapıldığı limanda, yaklaşık 1000 kişilik personel sağlık taramasından geçirildi. Mesaiye gelen personel, termal kameradan geçtikten sonra maske ve eldiven takarak, işbaşı yapıyor. Limana yanaşan gemilerdeki personelin karaya çıkmasına izin verilmezken, ihtiyaçları ise paket yiyecekler halinde lojistik firmaları tarafından karşılanıyor.

'SINIRLARINI KAPATAN HİÇBİR ÜLKE, MAL HAREKETİNİ KISITLAMAMIŞTIR'

Asyaport Liman Operasyon Müdürü Hüseyin Karaca, koronavirüse karşı bakanlıkların talimatlarına harfiyen uyulduğunu belirterek, "Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı ile Ticaret bakanlıklarının talimatları doğrultusunda kamu hizmetini aksatmadan ve gerekli tedbirleri en üst seviyede uygulayarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Ülkemizin ithalat ve ihracatını kısaca tedarik zincirini aksatmadan sürdürmek üzere bütün çalışanlarımız özveriyle çalışmaktadır. Hiçbir malın eksikliğinin hissedilmemesi sorumluluk hisleriyle çalışan lojistik sektörünün fedakar insanları sayesinde dünyada şuan en çok tüketilen ihtiyaç malzemelerinden olan tuvalet kağıtlarının, kağıt havluların konteynerler ile ihracatı limanlarımız sayesinde sürdürülmektedir. İlaç ve imalat için gerekli hammaddeler de yine konteynerler ile limanlarımıza gelmektedir. Dünyada alınan önlemler insan hareketini önlemeye dönüktür. Sınırlarını insanlara kapatan hiçbir ülke, mal hareketini kısıtlamamıştır" diye konuştu.

'TİTİZLİKLE ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ'

Limana yanaşan gemilerdeki personelin karaya çıkarılmadığını dile getiren Karaca, "Kendi personelimiz de onlarla hiçbir şekilde etkileşime girmeden gerekli konteyner çözüm aşamasında bulunup gemiden iniyor. Bu kapsamda tahsis edilen 2 personelimiz zaten limanımızda 7/24 dezenfekte işlemleri yapılıyor. Çalışanlarımızın hepsi kontrol altındadır. Yemekhanemiz ve toplanma alanların da bakanlığımızın belirlediği sosyal mesafe kuralı uygulanmaktadır. Limanda vardiyalı olarak çalışan yaklaşık 1000 personelimizin liman sahasında her noktaya yerleştirilen dezenfektanlarla hijyeni sağlandığı gibi iş çıkış ve girişlerinde termal kameralar ve vücut ısıları ölçen cihaz ile de sürekli kontrol ediliyorlar. Limana günlük maksimum 5, minimum 2 gemi yanaşıyor ve yaklaşık 5 bin konteyner transferi yapılıyor. Bu da ülkemize çok büyük katkı sağlıyor. İthalat ve ihracatın aksamadan, ihtiyaç duyulan tüm malzemelerin ülkemize girmesini sağlamak adına buradaki çalışanlarımız ile titiz şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin en büyük konteyner limanında sıkı koronavirüs önlemleri alındı

Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:19 Kaynak: DHA

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