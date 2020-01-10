Türkiye'nin en büyük kozmetik firmalarından Tekin Acar Cosmetics iflas etti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin en büyük kozmetik firmalarından Tekin Acar Cosmetics iflas etti - Son Dakika Ekonomi

Türkiye'nin en büyük kozmetik firmalarından Tekin Acar Cosmetics iflas etti

39 dakika önce

Türkiye'nin ünlü kozmetik firmalarından Tekin Acar Cosmetics iflas açıkladı. Şirketin iflas haberi iş dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Türkiye'nin en büyük kozmetik firmalarından Tekin Acar Cosmetics iflas etti, System.String[]

Tekin Acar Büyük Mağazacılık Ticaret Anonim Şirketi'nin iflasına karar verildiği duyuruldu. Türkiye'nin en büyük kozmetik markalarından biri olan Tekin Acar Cosmetics'in iflas haberi, iş dünyasında yankı uyandırırken, iflasın resmi gazetede yayınlandığı görüldü.

Resmi ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan metinde şu ifadeler kullanıldı:

* İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığının 26.12.2019tarih ve 2018/480 Esas sayılı yazıları ile İstanbul ticaret Sicilinin 549797 sicil nosunda kayıtlı Maslak Mah. Büyükdere Cad. M. Meydan Sok. Beybi Giz K.15 No.1 D.55 Maslak Sarıyer İstanbul adresinde kurulu TEKİN ACAR BÜYÜK MAĞAZACILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin İİK. 177. Maddesi uyarınca İFLASINA, İflasın 26.12.2019 günü saat 14:25 itibariyle İFLASINA karar verildiği, iflas tasfiyesi dairemizin 2019/28 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütülmektedir.

* İİK.nun 166. maddesi gereğince bilgi edinilmesi tebliğ olunur.07.01.2020

Tekin Acar, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:26 
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