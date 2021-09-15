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Türkiye'nin en büyük küçükbaş hayvancılık festivali İnegöl'de başlıyor - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük küçükbaş hayvancılık festivali İnegöl'de başlıyor

15.09.2021 14:38
Türkiye'nin en büyük küçükbaş hayvancılık festivali İnegöl'de başlıyor, System.String[]

İnegöl, Türkiye'nin en kapsamlı Küçükbaş Hayvancılık Festivaline ev sahipliği yapacak.

İnegöl, Türkiye'nin en kapsamlı Küçükbaş Hayvancılık Festivaline ev sahipliği yapacak.

İnegöl Belediyesi uhdesinde İlçe Tarım Müdürlüğü, Ziraat Odası ve İnegöl Küçükbaş Hayvan Damızlık Yetiştiricileri Derneği işbirliğinde yapılacak Uluslararası Küçükbaş Hayvancılık Tanıtım Festivalinde, 25 farklı ırkta 750 küçükbaş hayvan sergilenecek. Festivale Macaristan, Bulgaristan ve Ukrayna'dan farklı çiftliklerden de katılım sağlanacak.

Sanayiiyle olduğu kadar tarım ve hayvancılık alanında ortaya koyduğu başarıyla da dikkat çeken İnegöl, ülkenin en kapsamlı Küçükbaş Hayvancılık Festivaline ev sahipliği yapacak. İnegöl Kıvırcığı adı ile bilinen bölgeye has kıvırcık koyun türünün ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı, küçükbaş hayvancılık sektörünün geliştirilmesi ve farklı ülkelerden üreticilerin bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunması adına yapılan festival, 24-25-26 Eylül tarihlerinde Alanyurt Pazar Yerinde gerçekleştirilecek.

Hem İnegöl'e hem ülkemize katkı sağlayacak

Hayvancılık sektörüyle ilgili eğitim ve seminerler, damızlık koç yarışmaları, çoban köpeği yarışmaları gibi pek çok renkli etkinliğin de yer alacağı festival, İnegöl Belediyesi uhdesinde İlçe Tarım Müdürlüğü, Ziraat Odası ve İnegöl Küçükbaş Hayvan Damızlık Yetiştiricileri Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Alper Taban, bu sabah tüm paydaşlarla birlikte festivale ilişkin basın toplantısı düzenledi. Burada bir açıklama yapan İnegöl Küçükbaş Hayvan Damızlık Yetiştiricileri Derneği Başkanı İbrahim Kutlu, "İnegöl Küçükbaş hayvancılık festivalinin yapılmasında emeği geçen başta Belediye Başkanımıza ve tüm destekçilere teşekkür ediyorum. 24-26 Eylül tarihlerinde yapılacak festival inşallah hem İnegöl'e hem ülkemize katkı sağlayacak" dedi.

Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik de, "Önümüzdeki hafta için İnegöl'de çok güzel bir etkinliğe hazırlanıyoruz. Daha önce tarım fuarı yapmıştık ama bu defa küçükbaş hayvancılık kapsamında bir formatta, daha önce bölgemizde düzenlenmeyen bir etkinlik. Bunun önemli olduğunu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Ekren ise, "Ülkemizde farklı bölgelerde zaman zaman düzenlenen küçükbaş hayvancılık festivalini bu sene İnegöl'de yapıyoruz. Biz de İnegöl olarak festivalin ilçemizde yapılmasından dolayı memnun olduk. İnşallah hem şehrimizde hem bölgemizde küçükbaş hayvan yetiştiricilerine büyük faydası olacaktır" ifadelerinde bulundu. Belediye Başkanı Alper Taban, açıklamasında festivalin içeriği ve hayvancılıkla ilgili bilgiler verdi. Şehrimizde bir ilk olacak çalışmayı duyurmak adına toplandıklarını kaydeden Başkan Taban, "Heyecanlıyız. Ben öncelikle tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Mottomuz; gelecek nesiller için üreteceğiz, üretmeye devam edeceğiz. Tarım ve hayvancılık sektörü aslında birbirinden ayrı düşünülemez. Şehrimizde her ne kadar sanayi gücü olsa da bunun yanında tarım ve hayvancılık gücünü, turizm gücünü de kullanmak istiyoruz. Hatta bunların içerisine daha katma değer sağlayacak sektörleri de dahil edebilirsek şehrimiz adına büyük bir kazanım olacağını düşünüyorum" dedi.

5 milyon hayvan yanlış bakım yöntemleri nedeniyle ölüyor

Şehrimizde ilk defa Küçükbaş Hayvancılık Festivali yapılacağını da kaydeden Taban, şöyle devam etti: "İnegöl'ümüzde 60 bin küçükbaş hayvan emvalimiz bulunuyor. Hayvancılığın özellikle dışa bağımlı olmadan kendi ülkemizde olması durumunda, kendi kendine yeten ülkeler pozisyonuna geçmiş oluyorsunuz. Bu yönüyle bu alanda da ithalat olduğunu biliyoruz. Ülkemizde her yıl 5 milyon kuzunun yanlış veya eksik bakım yöntemleri nedeniyle öldüğü biliniyor. Eğer bu ölümlerin yüzde 60'ı engellenirse, küçükbaş hayvan ithalatına gereke kalmayacak."

25 farklı ırktan 750 hayvan sergilenecek

"Festivalimizi 24-26 Eylül tarihlerinde Alanyurt Pazar alanımızda gerçekleştireceğiz. Neden yeni yapılan hayvan pazarında bu organizasyon yapılmıyor gibi bir soru akıllara gelebilir. Buraya gelecek hayvanların tamamı özel ırk ve özel hayvanlar olduğu için, katılımcılar herhangi bir hastalığın bulaşmasını istemiyorlar. Hayvan pazarlarında da zaman zaman bulaşıcı hastalıklar görülebiliyor. Katılıcılar bu riske girmemek adına farklı bir ortam istiyorlar. Türkiye'nin en iyi damızlık hayvan üreticileri ve ekipman üreticilerinin katılacağı bu festivale uluslararası boyutta da katkı sağlamış olacağız. Macaristan, Bulgaristan ve Ukrayna'dan da çiftliklerden buraya katılım sağlanacak. 120 farklı padok alanında 25 farklı ırkta 750 adet küçükbaş hayvan sergilenecek. Festival kapsamında en kaliteli damızlık koç yarışması düzenlenecek. Yine hayvancılık alanında sektör profesyonelleri 2 gün boyunca 30'ar dakikalık 6 farklı eğitim ve 18 farklı konuda seminer düzenlenecek. Özellikle bu eğitim bölümünü önemsiyoruz. Daha iyi hayvancılık yapılabilmesi adına eğitimler olacak. Devamında küçükbaş hayvancılığın temaslı olduğu sektörlerin stantları da burada olacak. Çoban köpekleri yarışması yapılacak. Türkiye'deki çiftlikler ve misafir çiftlikler ile fikir alışverişi yapılması adına ortam sağlanmış olacak. Bu festivalde hem bu işi yapanları bir araya getirmiş oluyoruz hem de mesleği tanıtmış oluyoruz. Küçükbaş hayvancılık ile uğraşan firmaları, çobanları ve çiftlikleri ortak bir paydada buluşturmuş oluyoruz. Küçükbaş hayvan ırklarını uluslararası düzeyde tanıtma çabamız var. Küçükbaş hayvancılık sektörünü, temaslı olduğu diğer sektör kuruluşları ile bir araya getirip ekonomisine katkı sağlama ve eğitimler aracılığıyla da bu sektördeki vatandaşlarımızın gelişimini sağlamış oluyoruz. 24 Eylül Cuma günü 10.00'da stant ziyaretleriyle açılış gerçekleştirilecek. Daha sonra seminerler olacak. Cumartesi günü de yine seminerler olacak ve damızlık koç yarışması olacak. Pazar günü de hem stant açık olacak hem de çoban köpekleri yarışması yapılmış olacak. Bu alanda şehrimizde küçükbaş hayvan yetiştiricileri derneğimiz var. Özellikle İnegöl'de kıvırcık ırkının, İnegöl kıvırcığı diye bilinen, İnegöl köftesinin yapımında da istifade edilen bu ırkın gelişimiyle ilgili arkadaşlarımızın ve diğer paydaşlarımızın bir çabası var. Çünkü İnegöl'e olan değerleri tescilleyebilirsek, coğrafi işaretini alabilirsek ekonomik anlamda dönüşlerini de sağlamış olacağız. Şehrimizin tanıtım gücü olması adına da istifade etmiş olacağız." - BURSA

Türkiye'nin en büyük küçükbaş hayvancılık festivali İnegöl'de başlıyor
Türkiye'nin en büyük küçükbaş hayvancılık festivali İnegöl'de başlıyor
Türkiye'nin en büyük küçükbaş hayvancılık festivali İnegöl'de başlıyor

Damızlık, Türkiye, İnegöl, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin en büyük küçükbaş hayvancılık festivali İnegöl'de başlıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye'nin en büyük küçükbaş hayvancılık festivali İnegöl'de başlıyor - Son Dakika
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